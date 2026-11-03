باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی -خدایگان، قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان، در گفت‌و‌گو با خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران جوان به پرسشی درباره سازوکار حمایت از ایده‌های جدید و جسورانه در چارچوب تأکیدات مقام معظم رهبری اظهار کرد: یکی از محور‌های مهم پیام مقام معظم رهبری، حمایت از علوم پیشرو و پژوهش‌هایی است که به مسائل حل‌نشده و ناشناخته علمی می‌پردازند.

وی افزود: برنامه «رویای علمی ایران» با محوریت بنیاد علم ایران و با مأموریت حمایت از علم، دانش و پژوهش‌های پیشرو طراحی شده است و در این چارچوب، پژوهش‌هایی که ظرفیت گشودن مرز‌های جدید علمی را دارند، مورد حمایت قرار می‌گیرند.

خدایگان با اشاره به نقش بنیاد ملی نخبگان در شناسایی و پرورش استعداد‌های ویژه تصریح کرد: بنیاد ملی نخبگان مأموریت دارد افرادی را که توانایی و استعداد خاصی در حوزه‌های علمی پیشرو دارند شناسایی کند و زمینه استمرار فعالیت علمی و پژوهشی آنها را فراهم آورد.

وی با اشاره به ضرورت جلوگیری از خروج استعداد‌های درخشان از مسیر تخصصی خود گفت: برای نمونه، دانش‌آموزی که موفق به کسب مدال جهانی المپیاد ریاضی شده است، باید بتواند استعداد خود را در رشته ریاضی پرورش دهد و مسیر علمی خود را تا مقاطع تحصیلات تکمیلی ادامه دهد.

قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان ادامه داد: در همین راستا، طرح حمایت از رشته‌های اولویت‌دار کشور اجرا می‌شود تا افراد مستعد از زمان ورود به دانشگاه تا مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و حتی مسیر جذب به‌عنوان عضو هیئت علمی، از حمایت‌های بنیاد برخوردار شوند.

وی درباره بودجه اختصاص‌یافته به این برنامه‌ها نیز گفت: برنامه‌های حمایتی و منابع مالی موردنیاز در حال نهایی‌سازی است و پس از تکمیل فرآیند برنامه‌ریزی، جزئیات و اعتبارات پیش‌بینی‌شده اعلام خواهد شد.

تدوین برنامه ۱۳ محوری بنیاد نخبگان برای اجرای پیام رهبری

خدایگان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اقدامات عملیاتی بنیاد ملی نخبگان در راستای محور‌های پیام مقام معظم رهبری و برنامه هشت‌محوری معاونت علمی و تعداد نخبگانی که تا پایان سال وارد طرح‌های ملی خواهند شد، اظهار کرد: پیام مقام معظم رهبری در قالب ۱۳ محور احصا شده و برای هر یک از این محور‌ها برنامه‌ریزی مشخصی در حال انجام است.

وی افزود: بخشی از این محور‌ها پیش از این نیز در قالب برنامه‌های بنیاد دنبال می‌شده، برخی نیازمند تقویت و توسعه بیشتر هستند و برای تعدادی از آنها نیز برنامه‌های جدیدی در دست طراحی است.

قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان با تأکید بر اینکه برنامه‌ها باید همراه با اهداف، سازوکار‌های اجرایی و منابع مالی مشخص تدوین شوند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر این برنامه‌ها در مرحله نهایی‌سازی قرار دارند و پس از تکمیل، جزئیات آنها ارائه خواهد شد.

وی درباره تعداد نخبگانی که تا پایان سال وارد طرح‌های ملی می‌شوند، آمار مشخصی اعلام نکرد و تأکید کرد: اعلام اعداد و اعتبارات باید پس از نهایی شدن برنامه‌ها صورت گیرد.

خدایگان در پایان تحقق خیزش علمی عمیق و پرشتاب را مستلزم همراهی همه دستگاه‌های اجرایی دانست و گفت: برای تحقق این هدف باید علم و فناوری از اولویت اعتقادی به اولویت عملیاتی تبدیل شود؛ به این معنا که در تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای و تخصیص منابع نیز جایگاه واقعی علم و نخبگان مورد توجه قرار گیرد.