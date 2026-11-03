باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی -خدایگان، قائممقام بنیاد ملی نخبگان، در گفتوگو با خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران جوان به پرسشی درباره سازوکار حمایت از ایدههای جدید و جسورانه در چارچوب تأکیدات مقام معظم رهبری اظهار کرد: یکی از محورهای مهم پیام مقام معظم رهبری، حمایت از علوم پیشرو و پژوهشهایی است که به مسائل حلنشده و ناشناخته علمی میپردازند.
وی افزود: برنامه «رویای علمی ایران» با محوریت بنیاد علم ایران و با مأموریت حمایت از علم، دانش و پژوهشهای پیشرو طراحی شده است و در این چارچوب، پژوهشهایی که ظرفیت گشودن مرزهای جدید علمی را دارند، مورد حمایت قرار میگیرند.
خدایگان با اشاره به نقش بنیاد ملی نخبگان در شناسایی و پرورش استعدادهای ویژه تصریح کرد: بنیاد ملی نخبگان مأموریت دارد افرادی را که توانایی و استعداد خاصی در حوزههای علمی پیشرو دارند شناسایی کند و زمینه استمرار فعالیت علمی و پژوهشی آنها را فراهم آورد.
وی با اشاره به ضرورت جلوگیری از خروج استعدادهای درخشان از مسیر تخصصی خود گفت: برای نمونه، دانشآموزی که موفق به کسب مدال جهانی المپیاد ریاضی شده است، باید بتواند استعداد خود را در رشته ریاضی پرورش دهد و مسیر علمی خود را تا مقاطع تحصیلات تکمیلی ادامه دهد.
قائممقام بنیاد ملی نخبگان ادامه داد: در همین راستا، طرح حمایت از رشتههای اولویتدار کشور اجرا میشود تا افراد مستعد از زمان ورود به دانشگاه تا مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و حتی مسیر جذب بهعنوان عضو هیئت علمی، از حمایتهای بنیاد برخوردار شوند.
وی درباره بودجه اختصاصیافته به این برنامهها نیز گفت: برنامههای حمایتی و منابع مالی موردنیاز در حال نهاییسازی است و پس از تکمیل فرآیند برنامهریزی، جزئیات و اعتبارات پیشبینیشده اعلام خواهد شد.
خدایگان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اقدامات عملیاتی بنیاد ملی نخبگان در راستای محورهای پیام مقام معظم رهبری و برنامه هشتمحوری معاونت علمی و تعداد نخبگانی که تا پایان سال وارد طرحهای ملی خواهند شد، اظهار کرد: پیام مقام معظم رهبری در قالب ۱۳ محور احصا شده و برای هر یک از این محورها برنامهریزی مشخصی در حال انجام است.
وی افزود: بخشی از این محورها پیش از این نیز در قالب برنامههای بنیاد دنبال میشده، برخی نیازمند تقویت و توسعه بیشتر هستند و برای تعدادی از آنها نیز برنامههای جدیدی در دست طراحی است.
قائممقام بنیاد ملی نخبگان با تأکید بر اینکه برنامهها باید همراه با اهداف، سازوکارهای اجرایی و منابع مالی مشخص تدوین شوند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر این برنامهها در مرحله نهاییسازی قرار دارند و پس از تکمیل، جزئیات آنها ارائه خواهد شد.
وی درباره تعداد نخبگانی که تا پایان سال وارد طرحهای ملی میشوند، آمار مشخصی اعلام نکرد و تأکید کرد: اعلام اعداد و اعتبارات باید پس از نهایی شدن برنامهها صورت گیرد.
خدایگان در پایان تحقق خیزش علمی عمیق و پرشتاب را مستلزم همراهی همه دستگاههای اجرایی دانست و گفت: برای تحقق این هدف باید علم و فناوری از اولویت اعتقادی به اولویت عملیاتی تبدیل شود؛ به این معنا که در تصمیمگیریهای بودجهای و تخصیص منابع نیز جایگاه واقعی علم و نخبگان مورد توجه قرار گیرد.