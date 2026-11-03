قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان با تأکید بر ضرورت حمایت از ایده‌های جدید، جسورانه و پژوهش‌های مرزشکن، از برنامه‌ریزی برای تقویت حمایت از استعداد‌های برتر در حوزه علوم پیشرو خبر داد و گفت: برنامه «رویای علمی ایران» با هدف پشتیبانی از پژوهش‌های حل‌نشده و کشف‌نشده علمی و شناسایی استعداد‌های ویژه در این حوزه دنبال می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی -خدایگان، قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان، در گفت‌و‌گو با خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران جوان به پرسشی درباره سازوکار حمایت از ایده‌های جدید و جسورانه در چارچوب تأکیدات مقام معظم رهبری اظهار کرد: یکی از محور‌های مهم پیام مقام معظم رهبری، حمایت از علوم پیشرو و پژوهش‌هایی است که به مسائل حل‌نشده و ناشناخته علمی می‌پردازند.

وی افزود: برنامه «رویای علمی ایران» با محوریت بنیاد علم ایران و با مأموریت حمایت از علم، دانش و پژوهش‌های پیشرو طراحی شده است و در این چارچوب، پژوهش‌هایی که ظرفیت گشودن مرز‌های جدید علمی را دارند، مورد حمایت قرار می‌گیرند.

خدایگان با اشاره به نقش بنیاد ملی نخبگان در شناسایی و پرورش استعداد‌های ویژه تصریح کرد: بنیاد ملی نخبگان مأموریت دارد افرادی را که توانایی و استعداد خاصی در حوزه‌های علمی پیشرو دارند شناسایی کند و زمینه استمرار فعالیت علمی و پژوهشی آنها را فراهم آورد.

وی با اشاره به ضرورت جلوگیری از خروج استعداد‌های درخشان از مسیر تخصصی خود گفت: برای نمونه، دانش‌آموزی که موفق به کسب مدال جهانی المپیاد ریاضی شده است، باید بتواند استعداد خود را در رشته ریاضی پرورش دهد و مسیر علمی خود را تا مقاطع تحصیلات تکمیلی ادامه دهد.

قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان ادامه داد: در همین راستا، طرح حمایت از رشته‌های اولویت‌دار کشور اجرا می‌شود تا افراد مستعد از زمان ورود به دانشگاه تا مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و حتی مسیر جذب به‌عنوان عضو هیئت علمی، از حمایت‌های بنیاد برخوردار شوند.

وی درباره بودجه اختصاص‌یافته به این برنامه‌ها نیز گفت: برنامه‌های حمایتی و منابع مالی موردنیاز در حال نهایی‌سازی است و پس از تکمیل فرآیند برنامه‌ریزی، جزئیات و اعتبارات پیش‌بینی‌شده اعلام خواهد شد.

تدوین برنامه ۱۳ محوری بنیاد نخبگان برای اجرای پیام رهبری

خدایگان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اقدامات عملیاتی بنیاد ملی نخبگان در راستای محور‌های پیام مقام معظم رهبری و برنامه هشت‌محوری معاونت علمی و تعداد نخبگانی که تا پایان سال وارد طرح‌های ملی خواهند شد، اظهار کرد: پیام مقام معظم رهبری در قالب ۱۳ محور احصا شده و برای هر یک از این محور‌ها برنامه‌ریزی مشخصی در حال انجام است.

وی افزود: بخشی از این محور‌ها پیش از این نیز در قالب برنامه‌های بنیاد دنبال می‌شده، برخی نیازمند تقویت و توسعه بیشتر هستند و برای تعدادی از آنها نیز برنامه‌های جدیدی در دست طراحی است.

قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان با تأکید بر اینکه برنامه‌ها باید همراه با اهداف، سازوکار‌های اجرایی و منابع مالی مشخص تدوین شوند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر این برنامه‌ها در مرحله نهایی‌سازی قرار دارند و پس از تکمیل، جزئیات آنها ارائه خواهد شد.

وی درباره تعداد نخبگانی که تا پایان سال وارد طرح‌های ملی می‌شوند، آمار مشخصی اعلام نکرد و تأکید کرد: اعلام اعداد و اعتبارات باید پس از نهایی شدن برنامه‌ها صورت گیرد.

خدایگان در پایان تحقق خیزش علمی عمیق و پرشتاب را مستلزم همراهی همه دستگاه‌های اجرایی دانست و گفت: برای تحقق این هدف باید علم و فناوری از اولویت اعتقادی به اولویت عملیاتی تبدیل شود؛ به این معنا که در تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای و تخصیص منابع نیز جایگاه واقعی علم و نخبگان مورد توجه قرار گیرد.

برچسب ها: بنیاد ملی نخبگان ، علم ایران
خبرهای مرتبط
عضو ارشد بنیاد ملی نخبگان در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد؛
لزوم بهره گیری دولت از نخبگان توسعه گرا برای ایجاد بازار‌های جدید
رئیس فرهنگستان علوم:
سهم ایران در عرصه علم افزایش داشته است
نخستین «جایزه بانوی علم ایران» با حضور معاون رئیس جمهوری اهدا شد/تنها ۱۲ درصد شرکت‌های دانش‌بنیان در اختیار زنان است
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
باید دانش‌آموزانی بیدار، هوشیار، آگاه، مقاوم و عدالت‌خواه داشته باشیم
صادرات ۱۵ میلیون دلاری محصولات دانش‌بنیان دانشگاه علوم پزشکی در سال گذشته
پیام وزیر آموزش و پرورش به مناسبت یوم‌الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی
ایستگاه کار المپیک فناوری؛ فرصتی برای اتصال استعدادهای متخصص به شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور
رقابت ۳۸ تیم در دو لیگ اینترنت اشیا المپیک فناوری ۲۰۲۶؛ از گلخانه هوشمند تا چالش‌های امنیتی
دشمنی برخی کشورهای غربی با ایران محدود به امروز نیست
اعلام دومین اصلاحات دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون دکتری ۱۴۰۶
آیا یدید پتاسیم یک داروی ضد اشعه است؟
معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش: میدان‌داری نوجوانان کلید حل مشکلات کشور است
المپیک فناوری در مسیر جهانی‌شدن؛ استقبال بی‌سابقه تیم‌های بین‌المللی + فیلم
تاخیر ۱۰ ماه بیمه‌ها در پرداخت مطالبات تصویربرداری
آموزش و پرورش میراث علمی ایران، زیربنای هویت دانش‌آموزان است
بنیاد ملی نخبگان در مسیر حمایت از ایده‌های جسورانه؛ برنامه «رویای علمی ایران» توسعه می‌یابد
از مقاله‌محوری تا مسئله‌محوری؛ بنیاد ملی نخبگان در مسیر یک تحول راهبردی
تمرکز دانشگاه آزاد بر توسعه آموزش در ۱۲ استان محروم از دسترسی به اینترنت
افزایش خواص شلغم با استفاده از عسل + فیلم
هشدار دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره خطرات نصب برنامک‌های متفرقه + فیلم
سایه سنگین کنکور مانع تحقق تربیت تمام‌ساحتی است