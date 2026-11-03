روش‌های بازیابی رمز کارت سوخت اعلام شدکه این اقدامات از طریق سامانه اینترنتی و مراجعه حضوری صورت می‌گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - بر اساس شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در جدیدترین اطلاعیه خود اعلام کرده است که دارندگان کارت هوشمند سوخت برای بازیابی رمز کارت خود می‌توانند با توجه به نحوه دریافت کارت، از روش‌های اعلام‌شده استفاده کنند.

بر این اساس، افرادی که کارت سوخت خود را به‌صورت اینترنتی دریافت کرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به سامانه «سوخت من» به نشانی `fcs.niopdc.ir` و ورود به بخش پیگیری درخواست‌ها، برای بازیابی رمز کارت خود اقدام کنند.

همچنین افرادی که کارت سوخت خود را از طریق دفاتر پلیس +۱۰ دریافت کرده‌اند، می‌توانند چهار رقم آخر کد ملی خود را به‌عنوان رمز کارت سوخت وارد کنند.

در صورتی که رمز کارت پیدا نشود یا کارت سوخت به دلیل ورود رمز اشتباه قفل شده باشد، متقاضیان باید به نزدیک‌ترین ناحیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مراجعه کنند.

همچنین در صورت بروز مشکل در فرآیند بازیابی رمز، امکان تماس با مرکز پاسخگویی به شماره ۰۹۶۲۷ یا ثبت درخواست از طریق سامانه ارتباط با مشتریان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به نشانی `crm.niopdc.ir` فراهم شده است.

این راهکارها با هدف تسهیل دسترسی دارندگان کارت هوشمند سوخت به خدمات بازیابی رمز و کاهش مراجعات غیرضروری اعلام شده است.

روش‌های بازیابی رمز کارت سوخت اعلام شد/ از سامانه اینترنتی تا مراجعه حضوری

 

برچسب ها: کارت سوخت ، توزیع سوخت
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ابوالفضل
۰۰:۳۴ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
ساری جاده دریا روستای اسفندان
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