دیوان محاسبات کشور گزارشی از انحراف صندوق توسعه حمل‌ونقل از مأموریت های قانونی منتشر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دیوان محاسبات کشور اعلام کرد صندوق توسعه حمل‌ونقل که در سال ۱۳۹۸ با سرمایه اولیه پیش‌بینی‌شده به میزان ۱۹ هزار میلیارد تومان و با هدف ایجاد سازوکار تجهیز و تأمین مالی برای توسعه زیرساخت‌ها و ناوگان حمل‌ونقل کشور تأسیس شده، با چالش‌های اساسی مواجه است.

از مجموع سرمایه اولیه پیش‌بینی‌شده، تا پایان سال ۱۴۰۴ هیچ مبلغی تأمین نشد و عدم وصول منابع بودجه‌ای، حذف عملیاتی ظرفیت تهاتر نفت و عدم واریز سود سهام و حقوق قانونی از سوی دستگاه‌ها و شرکت‌های مشمول، موجب تضعیف بنیه مالی صندوق شده است.

بدهی‌های معوق شرکت‌های مشمول پرداخت سود به صندوق از جمله شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) و شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های کشور، حداقل ۲ هزار میلیارد تومان است.

تداوم این وضعیت، علاوه بر انحراف صندوق از اهداف تأسیس، موجب تضعیف ظرفیت تأمین مالی توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور خواهد شد.

برچسب ها: دیوان محاسبات ، حمل‌و‌نقل
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