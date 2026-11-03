آیزنکوت اعلام کرده است حتی در صورت درخواست ترامپ هم در کابینه آینده نتانیاهو مشارکت نخواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کان، شبکه رادیو و تلویزیون رژیم تروریستی اسرائیل شامگاه دوشنبه فاش کرد که گادی آیزنکوت، رئیس حزب «یاشار»، در جریان گفت‌و‌گو‌هایی غیرعلنی تاکید کرده است که حتی در صورت درخواست دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، حاضر به پیوستن به کابینه به ریاست بنیامین نتانیاهو نیست.

به نقل از آیزنکوت آمده است: «حتی اگر ترامپ چنین درخواستی کند، زیر نظر نتانیاهو نخواهم نشست.» این موضع در حالی مطرح شده که اختلافات سیاسی درباره تشکیل کابینه آینده رژیم تروریستی اسرائیل پس از نتایج انتخابات کنست همچنان ادامه دارد.

در همین حال، نداف ایال، خبرنگار صهیونیست، در وب‌سایت صهیونیستی «وای‌نت» به نقل از یک مقام ارشد در دستگاه خدمات عمومی رژیم تروریستی اسرائیل، درباره وضعیت کنونی هشدار شدیدی داد و آن را شاهد «وخامت بی‌سابقه» توصیف کرد.

این مقام گفت: «اگر وضعیت با همین روند ادامه یابد، اتکا به برگزاری انتخابات آزاد دیگری دشوار خواهد بود و ما نخواهیم توانست برگزاری چنین انتخاباتی را تضمین کنیم.»

منبع: وازکام