خیز آذربایجان غربی برای ثبت جهانی روستای حسنلو

باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی صفری در جلسه هماهنگی ثبت جهانی روستای حسنلو نقده با اشاره به حمایت‌های استاندار آذربایجان غربی از پروژه‌های میراثی استان اظهار کرد: پس از موفقیت در افتتاح پروژه بارگاه شمس تبریزی در خوی هم‌اکنون تمرکز اصلی مدیریت استان بر توسعه و تقویت زیرساخت‌های روستای باستانی حسنلو برای دستیابی به هدف ارزشمند ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو معطوف شده است.

او با تأکید بر نقش کلیدی و بی‌بدیل جامعه محلی در این فرآیند تصریح کرد: ثبت جهانی حسنلو فراتر از ارزش تاریخی می‌تواند به منبعی پایدار برای درآمدزایی و جذب گردشگران بین‌المللی تبدیل شود اما تحقق این مهم تنها در سایه مشارکت فعال و آگاهانه مردم محلی امکان‌پذیر است.

وی افزود: همان‌گونه که در پروژه شمس تبریزی همکاری مردم و رسانه‌ها مسیر را هموار کرد در حسنلو نیز دولت و جامعه باید دست در دست یکدیگر حرکت کنند.

صفری با اشاره به الزامات سخت‌گیرانه یونسکو برای ثبت جهانی گفت: رعایت استانداردهای بین‌المللی بخش مهمی به رفتارهای اجتماعی و مشارکت ساکنان محلی وابسته است و به همین دلیل جلب همراهی اهالی روستا در اولویت برنامه‌ها قرار دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی آذربایجان غربی در تشریح اقدامات اجرایی در دستور کار بیان کرد: با دستور استاندار مجوز جذب نیرو برای پاکیزگی و نظافت محیطی به دهیاری ابلاغ شده و هم‌زمان با افتتاح فاز نخست پروژه دور جدید کاوش‌های باستان‌شناسی در محوطه حسنلو کلید خواهد خورد.

صفری افزود: همچنین ساماندهی تپه تاریخی و تقویت زیرساخت‌های حیاتی نظیر شبکه اینترنت و سیستم فاضلاب روستا به‌طور جدی پیگیری می‌شود.

او در پایان با تأکید بر ضرورت بازاریابی دیجیتال و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌های محلی خاطرنشان کرد: راه‌اندازی صفحات رسمی در فضای مجازی و معرفی هدفمند هویت و ظرفیت‌های روستای حسنلو گامی ضروری برای شناساندن این اثر ارزشمند فراتر از مرزهای ملی است.