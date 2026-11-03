اجرای سومین دوره رویداد شهروند ارزشمند در گیلان

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری گیلان از اجرای سومین دوره رویداد «شهروند ارزشمند استان گیلان» خبر داد، گفت : در این رویداد افرادی که فعالیت های اجتماعی ارزشمند و تاثیر گذاری دارند شناسایی و تجلیل می شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی - علی فتح‌اللهی، مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری گیلان در نشست خبری با اصحاب رسانه با موضوع تشریح برنامه‌ها و اهداف سومین دوره رویداد «شهروند ارزشمند استان گیلان» اظهار کرد : این رویداد با شناسایی و معرفی شهروندان مسئولیت پذیر برگزار می شود. 

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری گیلان به اهداف برگزاری این رویداد اشاره و اذعان کرد : شناسایی، معرفی و تجلیل از شهروندانی که در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، علمی، فعالیت‌های خیرخواهانه و مسئولیت‌پذیری اجتماعی منشأ اثر بوده‌اند، از مهم‌ترین اهداف این رویداد است. تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری، معرفی الگوهای الهام‌بخش و افزایش امید و اعتماد اجتماعی از دیگر رویکردهای این برنامه محسوب می‌شود.

فتح الهی با بیان اینکه در هر روستا، بخش و شهر گیلان آداب و رسوم خاصی از گذشته بوده و هست، افزود : ترویج فرهنگ های اصیل و نوع دوستی  ازدیگر اهدافی است که در این رویداد دنبال می شود.‌

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری گیلان خاطر نشان کرد: رسانه های استان می توانند  شهروندان و آداب رسوم ارزشمند و پایدارکه در استان وجود دارد را شناسایی مطرح  کنند و در این راستا نیز جشنواره ای رسانه ای با هماهنگی برگزار خواهد شد.

 وی اذعان کرد : ایتم های ارزشمند و نوع دوستی که هر شهروند می تواند در مسیر های زندگی روزانه شناسایی و به شماره ۰۹۳۹۱۳۱۹۰۱۰ دبیر خانه این رویداد ارسال کنند.‌

فتح اللهی خاطر نشان کرد :  این رویداد در نظر دارد که جایگاه ارزشمند انسانهای که در جامعه تأثیر گذار هستند را شناسایی و ثبت کنند با اجرای این رویدادحس خوب و تاب آوری جامعه را در برابر مشکلات و سوانح و ...افزایش می یابد.

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری گیلان به ترافیک بالا و زباله در استان اشاره و اذعان داشت : آموزش و فرهنگ سازی در این بخش شاهد کاهش معضلات محیط زیستی در این حوزه خواهیم بود. 

وی با اشاره به اینکه از رسانه ملی و دیگر رسانه ها در این رویداد بهره خواهیم گرفت ، تصریح کرد : از فعالیت های اجتماعی تا بخشش های حبس جرائم غیر عمد به سمت  فرهنگ سازی به صورت انجام فعالیت های اجتماعی و فرهنگی و ... مورد توجه قرار دارد.‌

فتح اللهی با اشاره به اینکه این رویداد به همه دهیاران ابلاغ می شود و فرمهای مخصوصی ارائه جهت ثبت فعالیت های ارزشمند شهروندان ارائه می شود، خاطر نشان کرد : اختتامیه این رویداد در بهمن ماه امسال برگزار می شود. 

برچسب ها: رویداد ، شهروند
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