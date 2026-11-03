رادیو قرآن در دوره جدید مدیریت این شبکه، تولید مجموعه‌ای از ادعیه، تعقیبات نماز و آواز‌های مناجاتی و عرفانی را با صدای مناجات‌خوانان پیشکسوت آغاز کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای پاسداشت سنت‌های ارزشمند مناجات‌خوانی و تولید نغمات دینی، ضبط و تولید مجموعه‌ای از ادعیه، تعقیبات نماز و آواز‌های مناجاتی و عرفانی با نوای جمعی از اساتید و مناجات‌خوانان پیشکسوت کشور، در رادیو قرآن آغاز شده است.

این مجموعه با هدف غنی‌سازی فضای معنوی برنامه‌های رادیو قرآن و بهره‌گیری از ظرفیت هنری و معنوی اساتید پیشکسوت، در مهر و آبان ۱۴۰۵ در دست تولید است.

در این طرح، اساتید و مناجات‌خوانان پیشکسوت از جمله: محمد گلریز، حسن سلطانی، سیدعلی رضوی، عباس گلشنی، مسعود میرزاحیدر، محمدعلی ابوالفضلی و محمدعلی وکیلی، به اجرای ادعیه، تعقیبات نماز و نغمات مناجاتی و عرفانی پرداخته‌اند.

کارشناسی ضبط این آثار بر عهده استاد محسن حسن‌زاده بوده و علی حوری‌کامران و هادی ایزدپناهی نیز به‌عنوان تهیه‌کنندگان، مسئولیت تولید این مجموعه را بر عهده داشته‌اند.

بر این اساس، این آثار در اوقات اذانگاهی در طول سال و همچنین در ماه‌های شریف رجب، شعبان و رمضان از شبکه رادیویی قرآن پخش خواهند شد.

آغاز این جریان تولیدی، گامی در جهت پاسداشت میراث ارزشمند نغمات دینی و مناجات‌خوانی اصیل ایرانی و بهره‌مندی از صدای ماندگار استادان پیشکسوت در ترویج معارف قرآنی و تقویت فضای معنوی مخاطبان رادیو قرآن به شمار می‌رود.

منبع: شبکه رادیویی قرآن

برچسب ها: رادیو قرآن ، مناجات
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