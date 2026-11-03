مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان از احداث ۷.۲ کیلومتر شبکه برق‌رسانی برای تامین برق طرح‌های نهضت ملی مسکن استان از سال ۱۴۰۴ تاکنون خبر داد و گفت: برای اجرای این پروژه‌ها، اعتباری بالغ بر ۳٥۷ میلیارد ریال هزینه شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان  ـ محمدسعید سلطانی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در راستای توسعه زیرساخت‌های برق‌رسانی به پروژه‌های نهضت ملی مسکن اظهار کرد: در این راستا ۳.۴ کیلومتر شبکه فشار متوسط و ۳.٨ کیلومتر شبکه فشار ضعیف احداث و ۱۱ پست برق نیز به بهره‌برداری رسیده است.

وی با بیان اینکه تامین اعتبار این پروژه‌ها از محل اعتبارات مسکن ملی سال مالی ۱٤۰٤ و همچنین منابع داخلی شرکت توانیر و وزارت نیرو انجام شده است، افزود: مجموع اعتبار اختصاص‌یافته به این طرح‌ها ۳۵۷ میلیارد ریال بوده که به‌طور کامل جذب و هزینه شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان در ادامه به واگذاری انشعابات برق به متقاضیان اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۲۳۶ انشعاب برق و در شش‌ماهه نخست سال جاری نیز ۱۶۸ انشعاب به متقاضیان واگذار شده است.

سلطانی تاکید کرد: اجرای این اقدامات با هدف تامین زیرساخت‌های مورد نیاز و تسریع در بهره‌برداری از واحد‌های مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در استان انجام شده است.

منبع: شرکت برق استان کردستان

برچسب ها: کردستان ، شرکت توزیع برق کردستان ، برق رسانی
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