باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمدسعید سلطانی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در راستای توسعه زیرساخت‌های برق‌رسانی به پروژه‌های نهضت ملی مسکن اظهار کرد: در این راستا ۳.۴ کیلومتر شبکه فشار متوسط و ۳.٨ کیلومتر شبکه فشار ضعیف احداث و ۱۱ پست برق نیز به بهره‌برداری رسیده است.

وی با بیان اینکه تامین اعتبار این پروژه‌ها از محل اعتبارات مسکن ملی سال مالی ۱٤۰٤ و همچنین منابع داخلی شرکت توانیر و وزارت نیرو انجام شده است، افزود: مجموع اعتبار اختصاص‌یافته به این طرح‌ها ۳۵۷ میلیارد ریال بوده که به‌طور کامل جذب و هزینه شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان در ادامه به واگذاری انشعابات برق به متقاضیان اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۲۳۶ انشعاب برق و در شش‌ماهه نخست سال جاری نیز ۱۶۸ انشعاب به متقاضیان واگذار شده است.

سلطانی تاکید کرد: اجرای این اقدامات با هدف تامین زیرساخت‌های مورد نیاز و تسریع در بهره‌برداری از واحد‌های مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در استان انجام شده است.

منبع: شرکت برق استان کردستان