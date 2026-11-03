باشگاه خبرنگاران جوان، سنا باقری و محیا حاج‌بابایی، دو هندبالیست استان قم، در فهرست بازیکنان دعوت‌شده به اردوی آماده‌سازی تیم ملی هندبال جوانان قرار گرفتند.

این اردو از ۱۴ تا ۱۹ آبان‌ماه به میزبانی استان قزوین برگزار می‌شود و بازیکنان دعوت‌شده در این مدت زیر نظر کادر فنی، تمرینات آماده‌سازی و برنامه‌های فنی تیم ملی را دنبال می‌کنند.

دعوت این دو ورزشکار قمی به اردوی تیم ملی، فرصتی برای حضور آنان در جمع برترین استعداد‌های هندبال جوانان کشور و محک خوردن در سطح ملی خواهد بود.

اردوی تیم ملی جوانان با هدف آماده‌سازی و ارزیابی بازیکنان برای حضور در رقابت‌های پیش‌رو برگزار می‌شود.