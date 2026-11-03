باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - تانیا چاتکن، قاضی دادگاه منطقه‌ای آمریکا، روز دوشنبه وزارت دادگستری و وزارت امنیت داخلی این کشور را از ارسال فهرست رأی‌دهندگان ثبت‌نام‌شده‌ای که دولت مدعی است ممکن است شهروند آمریکا نباشند، به مقام‌های ایالتی منع کرد.

بر اساس این حکم، دولت همچنین نمی‌تواند از مسئولان انتخاباتی ایالت‌ها بخواهد آرای افراد حاضر در این فهرست‌ها را جداگانه نگهداری کنند یا تا زمان اثبات تابعیت آنها از شمارش آرا خودداری کنند.

این حکم تازه‌ترین شکست حقوقی تلاش‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای افزایش کنترل دولت فدرال بر روند برگزاری انتخابات، در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر به شمار می‌رود. جمهوری‌خواهان هم‌حزبی ترامپ در این انتخابات برای حفظ اکثریت خود در هر دو مجلس کنگره رقابت می‌کنند.

با این حال، دولت ترامپ روز دوشنبه در پرونده‌ای جداگانه به پیروزی رسید؛ جایی که هیئتی از دادگاه تجدیدنظر حوزه نهم آمریکا مستقر در سان‌فرانسیسکو، به دولت اجازه داد مقام‌های انتخاباتی ایالتی و محلی را در صورت بی‌توجهی به درخواست‌های مربوط به رأی‌دهی افراد فاقد تابعیت، به پیگرد قضایی تهدید کند. حکم این دادگاه برای چاتکن الزام‌آور نیست.

اتهام رأی‌دهی غیرشهروندان و نگرانی از محرومیت رأی‌دهندگان واجد شرایط

رأی دادن افراد فاقد تابعیت آمریکا غیرقانونی است، اما شواهد موجود نشان می‌دهد این اتفاق به‌شدت نادر است. با این وجود، ترامپ که همچنان بدون ارائه شواهد معتبر مدعی است شکستش در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۰ نتیجه تقلب بوده، مدت‌هاست ایالت‌ها را به تسهیل رأی‌دهی غیرشهروندان متهم می‌کند؛ در حالی که مسئولیت اصلی اداره انتخابات بر عهده ایالت‌هاست.

دولت ترامپ طی ماه گذشته کارزار فشار بر مقام‌های انتخاباتی را تشدید کرده و با ارسال نامه‌هایی به مسئولان کالیفرنیا و ایالت واشنگتن، خواستار شمارش نکردن آرای افرادی شده بود که نامشان در فهرست رأی‌دهندگان مشکوک به نداشتن تابعیت قرار داشت.

در واکنش به این اقدامات، فعالان حقوق رأی‌دهندگان و حریم خصوصی از قاضی چاتکن خواستند به‌طور موقت دولت را از ارسال چنین فهرست‌هایی به ایالت‌ها و طرح این درخواست‌ها منع کند. شاکیان مدعی بودند دولت قانون حریم خصوصی سال ۱۹۷۴ را نقض کرده است؛ قانونی که افشای اطلاعات خصوصی و حساس از سوی دولت فدرال را محدود می‌کند.

وزارت دادگستری آمریکا روز شنبه در اسناد ارائه‌شده به دادگاه اعلام کرد نامه‌های ارسالی به کالیفرنیا و ایالت واشنگتن بخشی از تلاش این وزارتخانه برای اجرای قانون فدرال منع رأی‌دهی غیرشهروندان بوده و سیاستی مستقل محسوب نمی‌شود که مشمول بررسی قضایی باشد.

اوایل هفته جاری نیز یک قاضی فدرال در لس‌آنجلس درخواست وزارت دادگستری برای صدور حکم موقت مبنی بر کنار گذاشتن آرای پستی بیش از ۲۰ هزار رأی‌دهنده ثبت‌نام‌شده در کالیفرنیا را رد کرده بود؛ افرادی که دولت مدعی بود احتمالاً شهروند آمریکا نیستند.

چاتکن که از سوی باراک اوباما، رئیس‌جمهور دموکرات پیشین آمریکا، منصوب شده است، در حکم خود اعلام کرد اطلاعات دولت ممکن است قابل اعتماد نباشد و در نتیجه این خطر وجود دارد که رأی‌دهندگان واجد شرایط قانونی از حق رأی محروم شوند.

دادگاه تجدیدنظر نیز روز جمعه درخواست وزارت دادگستری برای صدور دستور اضطراری در دوره رسیدگی به فرجام‌خواهی را رد کرده بود.

همچنین یک قاضی فدرال در سان‌فرانسیسکو روز جمعه به وزارت دادگستری دستور داد تهدید مقام‌های انتخاباتی ایالتی و محلی به پیگرد قضایی، در صورت نپذیرفتن درخواست‌های دولت ترامپ درباره رأی‌دهی افراد فاقد تابعیت، متوقف شود.

منبع: رویترز