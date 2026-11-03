باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - نگهدار معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، در گردهمایی معاونین بهبود تولیدات دامی استان‌های کشور که به میزبانی استان مازندران برگزار شد، با تشریح ظرفیت‌ها و توانمندی‌های صنعت دام و طیور استان، گفت: مازندران با برخورداری از جمعیت ثابت حدود ۳.۵ میلیون نفری و جمعیت شناور که در برخی مقاطع به ۲۵ میلیون نفر می‌رسد، با شرایط ویژه‌ای در تأمین و مصرف محصولات پروتئینی مواجه است؛ به‌گونه‌ای که میزان مصرف محصولات پروتئینی در برخی دوره‌ها به ۴ تا ۵ برابر افزایش می‌یابد.

او با تأکید بر جایگاه راهبردی مازندران در امنیت غذایی کشور افزود: این استان از ظرفیت‌های کم‌نظیری در زنجیره تأمین پروتئین، به‌ویژه گوشت سفید، برخوردار است و تقریباً تمامی حلقه‌های زنجیره تولید طیور را در اختیار دارد.

نگهدار با اشاره به برخورداری مازندران از تنها مرکز لاین مرغ کشور و ظرفیت‌های پشتیبانی و اصلاح نژاد مرغ بومی کاسپین، گفت: دستیابی به نسل ۳۳ در فرآیند اصلاح نژاد مرغ بومی کاسپین، از جمله ظرفیت‌های علمی و فنی استان است که می‌تواند نقش مؤثری در توسعه صنعت طیور کشور ایفا کند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به جایگاه نخست استان در تولید جوجه یک‌روزه، افزود: سالانه ۶۸۴ میلیون قطعه جوجه یک‌روزه در مزارع مرغ مادر تخصصی و کارخانه‌های جوجه‌کشی استان تولید می‌شود که معادل ۳۸ درصد تولید کل کشور است.

او ادامه داد: مازندران در تولید گوشت مرغ نیز با تولید یک میلیون و ۳۸۲ هزار تن، جایگاه نخست کشور را به خود اختصاص داده و نقش مهمی در تأمین بازار مصرف استان و استان‌های همجوار دارد.

نگهدار با اشاره به زیرساخت‌های گسترده صنعت طیور استان، گفت: وجود ۴۶ کارخانه مدرن جوجه‌کشی که نزدیک به نیمی از ظرفیت کارخانه‌های جوجه‌کشی کشور را شامل می‌شود، یکی از مزیت‌های مهم مازندران در این حوزه است. همچنین استان با برخورداری از ۷۴ واحد صنعتی تولید خوراک دام، طیور و آبزیان، از نظر تعداد این واحد‌ها در جایگاه دوم کشور قرار دارد و یکی از سه استان برتر کشور در این زمینه محسوب می‌شود.

او با بیان اینکه شرایط اقلیمی مازندران فرصت مناسبی برای توسعه بخش‌های مختلف صنعت طیور، به‌ویژه مرغ مادر و مرغ تخم‌گذار فراهم کرده است، افزود: بهره‌گیری از این مزیت‌ها و ظرفیت‌های موجود می‌تواند زمینه توسعه سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری و تقویت زنجیره تأمین محصولات پروتئینی را فراهم کند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به عملکرد تولیدی استان در سال جاری، گفت: با وجود مشکلات و محدودیت‌های موجود در تأمین نهاده‌ها و چالش‌های اقتصادی، روند تولید در بخش طیور استان با ثبات قابل توجهی دنبال شده و مازندران همچنان سهم مؤثری در تولید ملی دارد.

او با تأکید بر ضرورت حفظ و تداوم تولید به‌عنوان اولویت نخست بخش دام و طیور استان، افزود: برنامه‌ریزی‌های تولیدی مازندران بر اساس سند توسعه بخش کشاورزی استان و همسو با اهداف برنامه هفتم توسعه انجام می‌شود و تلاش داریم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، جایگاه راهبردی استان را در تراز ملی حفظ و تقویت کنیم.

نگهدار در ادامه، نوسانات بازار نهاده‌های دامی و تغییرات قیمت را از چالش‌های مهم پیش روی تولیدکنندگان دانست و گفت: مدیریت تأمین نهاده‌ها، کنترل نوسانات بازار و ایجاد ثبات در فرآیند تولید از الزامات پایداری صنعت طیور است و تحقق این هدف نیازمند هماهنگی میان سیاست‌گذاران، تأمین‌کنندگان نهاده و فعالان زنجیره تولید است.

او افزود: حفظ ظرفیت‌های تولیدی، حمایت از واحد‌های فعال، تقویت زیرساخت‌های زنجیره تأمین و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای، از مهم‌ترین اولویت‌های بخش بهبود تولیدات دامی استان مازندران برای استمرار نقش‌آفرینی در امنیت غذایی کشور است.