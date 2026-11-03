معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با تأکید بر اینکه پدافند غیرعامل به‌عنوان شاخصه دفاع غیرنظامی، نقش مهمی در کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها، حفظ انسجام اجتماعی و تداوم خدمات‌رسانی دارد، گفت: تجربه جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه ضرورت تقویت آمادگی دستگاه‌های اجرایی و ارتقای زیرساخت‌های حیاتی را بیش از پیش آشکار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان  ـ علی‌اکبر ورمقانی روز سه‌شنبه در جلسه پدافند غیرعامل استان که با حضور محمد ذوالقدر، معاون امور زیربنایی سازمان پدافند غیرعامل کشور در سنندج برگزار شد، اظهار کرد: پدافند غیرعامل محدود به دوران جنگ نیست، بلکه باید به‌عنوان یک رویکرد مستمر در تمام روز‌های سال مورد توجه قرار گیرد و با پیش‌بینی تهدیدات و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، زمینه کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها فراهم شود.

وی با اشاره به عملکرد دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان استان در جریان جنگ ۴۰ روزه افزود: با تلاش و هماهنگی مجموعه مدیریت استان، دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان و همراهی مردم، اجازه ندادیم روند خدمت‌رسانی در حوزه‌های مختلف از جمله تأمین کالا‌های اساسی، سوخت، نان، بهداشت و درمان، آب، برق، گاز و ارتباطات متوقف شود.

معاون استاندار کردستان، شناسایی زیرساخت‌های حساس، پل‌ها، تونل‌ها و مسیر‌های جایگزین، دوگانه‌سوز کردن نانوایی‌ها و برنامه‌ریزی برای تداوم فعالیت واحد‌های تولیدی و اقتصادی را از جمله اقدامات انجام‌شده در حوزه پدافند غیرعامل عنوان کرد.

ورمقانی با بیان اینکه زیرساخت‌های آسیب‌دیده در دوران جنگ رمضان در برخی موارد کمتر از ۱۲ ساعت به چرخه خدمت‌رسانی بازگشتند، خاطرنشان کرد: عملکرد مجموعه استان در مدیریت شرایط موجب شد کردستان در ارزیابی وزارت کشور با کسب امتیاز ۹۶.۱۴ در شمار استان‌های برتر کشور قرار گیرد.

وی تأکید کرد: بهره‌گیری از تجربیات جنگ‌های اخیر، شناسایی نقاط ضعف و تقویت زیرساخت‌ها باید با جدیت دنبال شود؛ چراکه دفاع غیرنظامی به‌عنوان شاخصه پدافند غیرعامل، نقش مؤثری در کاهش خسارات، حفظ آرامش و انسجام اجتماعی و خنثی‌سازی اهداف دشمن دارد.

مجاهدت دستگاه‌های اجرایی کردستان در دوران جنگ، کمتر از تلاش نیرو‌های نظامی نبود

معاون امور زیربنایی سازمان پدافند غیرعامل کشور در این جلسه با قدردانی از تلاش مدیران، دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان استان کردستان در جریان جنگ ۴۰ روزه، اظهار کرد: مجموعه مدیریتی و دستگاه‌های خدمات‌رسان استان با مجاهدت و تلاش شبانه‌روزی، اجازه ندادند زندگی روزمره مردم و روند تأمین کالا‌های اساسی با اختلال مواجه شود.

محمد ذوالقدر هدف از سفر به کردستان را، قدردانی و خداقوت به مدیران و مجموعه‌هایی عنوان کرد که در شرایط دشوار جنگ، مسئولانه پای کار بودند و برای تداوم خدمت‌رسانی به مردم تلاش کردند.

وی همراهی و انسجام مردم کردستان را از عوامل مهم خنثی‌شدن سناریو‌های دشمن دانست و گفت: حضور مردم در صحنه، همکاری با دستگاه‌های دولتی و خدمات‌رسان و حفظ وحدت و همدلی، نقش مؤثری در ناکام ماندن اهداف دشمن برای ایجاد ناامنی و شکاف اجتماعی در استان داشت.

در پایان این جلسه، از مدیران و دستگاه‌های اجرایی برگزیده استان در حوزه پدافند غیرعامل، به پاس اقدامات، تلاش‌ها و عملکرد مؤثر در ارتقای آمادگی و کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها و تداوم خدمات‌رسانی در شرایط بحرانی، با اهدای لوح تقدیر، تجلیل شد.

منبع:استانداری

برچسب ها: کردستان ، استانداری کردستان ، پدافند غیر عامل
خبرهای مرتبط
ضرورت توجه ویژه به پدافند غیر عامل زیستی و امنیت غذایی
باید پدافند غیرعامل را به مطالبه عمومی تبدیل کنیم
استانداری کردستان رتبه نخست ارزیابی عملکرد وزارت کشور را کسب کرد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
چراغ روشن استکبارستیزی در سنندج؛ تداوم تجمعات شبانه مردمی در حمایت از انقلاب اسلامی + فیلم
آخرین اخبار
چراغ روشن استکبارستیزی در سنندج؛ تداوم تجمعات شبانه مردمی در حمایت از انقلاب اسلامی + فیلم
دفاع غیرنظامی، شاخصه اصلی پدافند غیرعامل و فاکتور مؤثر در خنثی‌سازی اهداف دشمن است
احداث ۷.۲ کیلومتر شبکه برق‌رسانی در طرح‌های نهضت ملی مسکن کردستان
کودکان را در روایت زندگی شهدای کودک مشارکت دهیم
چهار ویژگی شهدای نوجوان از نگاه نماینده ولی‌فقیه در کردستان
بسیج بازوی توانمند شرکت گاز برای ترویج فرهنگ مصرف بهینه گاز در کردستان است