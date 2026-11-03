باشگاه خبرنگاران جوان ـ علی‌اکبر ورمقانی روز سه‌شنبه در جلسه پدافند غیرعامل استان که با حضور محمد ذوالقدر، معاون امور زیربنایی سازمان پدافند غیرعامل کشور در سنندج برگزار شد، اظهار کرد: پدافند غیرعامل محدود به دوران جنگ نیست، بلکه باید به‌عنوان یک رویکرد مستمر در تمام روز‌های سال مورد توجه قرار گیرد و با پیش‌بینی تهدیدات و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، زمینه کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها فراهم شود.

وی با اشاره به عملکرد دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان استان در جریان جنگ ۴۰ روزه افزود: با تلاش و هماهنگی مجموعه مدیریت استان، دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان و همراهی مردم، اجازه ندادیم روند خدمت‌رسانی در حوزه‌های مختلف از جمله تأمین کالا‌های اساسی، سوخت، نان، بهداشت و درمان، آب، برق، گاز و ارتباطات متوقف شود.

معاون استاندار کردستان، شناسایی زیرساخت‌های حساس، پل‌ها، تونل‌ها و مسیر‌های جایگزین، دوگانه‌سوز کردن نانوایی‌ها و برنامه‌ریزی برای تداوم فعالیت واحد‌های تولیدی و اقتصادی را از جمله اقدامات انجام‌شده در حوزه پدافند غیرعامل عنوان کرد.

ورمقانی با بیان اینکه زیرساخت‌های آسیب‌دیده در دوران جنگ رمضان در برخی موارد کمتر از ۱۲ ساعت به چرخه خدمت‌رسانی بازگشتند، خاطرنشان کرد: عملکرد مجموعه استان در مدیریت شرایط موجب شد کردستان در ارزیابی وزارت کشور با کسب امتیاز ۹۶.۱۴ در شمار استان‌های برتر کشور قرار گیرد.

وی تأکید کرد: بهره‌گیری از تجربیات جنگ‌های اخیر، شناسایی نقاط ضعف و تقویت زیرساخت‌ها باید با جدیت دنبال شود؛ چراکه دفاع غیرنظامی به‌عنوان شاخصه پدافند غیرعامل، نقش مؤثری در کاهش خسارات، حفظ آرامش و انسجام اجتماعی و خنثی‌سازی اهداف دشمن دارد.

‌مجاهدت دستگاه‌های اجرایی کردستان در دوران جنگ، کمتر از تلاش نیرو‌های نظامی نبود

معاون امور زیربنایی سازمان پدافند غیرعامل کشور در این جلسه با قدردانی از تلاش مدیران، دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان استان کردستان در جریان جنگ ۴۰ روزه، اظهار کرد: مجموعه مدیریتی و دستگاه‌های خدمات‌رسان استان با مجاهدت و تلاش شبانه‌روزی، اجازه ندادند زندگی روزمره مردم و روند تأمین کالا‌های اساسی با اختلال مواجه شود.

محمد ذوالقدر هدف از سفر به کردستان را، قدردانی و خداقوت به مدیران و مجموعه‌هایی عنوان کرد که در شرایط دشوار جنگ، مسئولانه پای کار بودند و برای تداوم خدمت‌رسانی به مردم تلاش کردند.

وی همراهی و انسجام مردم کردستان را از عوامل مهم خنثی‌شدن سناریو‌های دشمن دانست و گفت: حضور مردم در صحنه، همکاری با دستگاه‌های دولتی و خدمات‌رسان و حفظ وحدت و همدلی، نقش مؤثری در ناکام ماندن اهداف دشمن برای ایجاد ناامنی و شکاف اجتماعی در استان داشت.

در پایان این جلسه، از مدیران و دستگاه‌های اجرایی برگزیده استان در حوزه پدافند غیرعامل، به پاس اقدامات، تلاش‌ها و عملکرد مؤثر در ارتقای آمادگی و کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها و تداوم خدمات‌رسانی در شرایط بحرانی، با اهدای لوح تقدیر، تجلیل شد.

منبع:استانداری