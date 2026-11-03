رئیس پلیس فتا فراجا با تشریح اقدامات این پلیس در مقابله با مداخلات غیرمجاز پزشکی و زیبایی در فضای مجازی، بر ضرورت رسیدگی به موقع مراجع تخصصی به مستندات ارسالی و تقویت همکاری‌های نظارتی تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار «وحید مجید» رئیس پلیس فتا فراجا اظهار داشت: طی رصد‌های مستمر و در نتیجه پیگیری‌های انجام شده حدود ۵۷۰ صفحه مرتبط با مداخلات غیرمجاز پزشکی و زیبایی با اقدام پلیس از سوی گردانندگان آنها بسته شده و حدود ۲۸۰ تارنما نیز غیرفعال شده است.

وی افزود: شناسایی گردانندگان، مستندسازی فعالیت‌های غیرمجاز و پیگیری با هماهنگی مراجع قضایی، از اقدامات پلیس فتا در این حوزه است. در این مسیر، سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های تخصصی پزشکی نیز همکاری مطلوبی با پلیس داشته‌اند که استمرار آن می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر موارد و ارتقای آگاهی عمومی کمک کند.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به ارسال مستندات مربوط به بیش از ۱۴۴۰ تارنما به سازمان نظام پزشکی تصریح کرد: انتظار می‌رود این سازمان در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود، رسیدگی به مستندات ارسالی و اعلام نتایج اقدامات به پلیس را با جدیت و سرعت بیشتری دنبال کند؛ چراکه اثربخشی اقدامات انتظامی و جلوگیری از تکرار تخلفات، مستلزم رسیدگی به‌موقع و برخورد مؤثر مراجع تخصصی با تخلفات حرفه‌ای است.

سردار مجید تأکید کرد: پیشگیری از سوءاستفاده از نام، مهر و مدارک حرفه‌ای پزشکان، نیازمند توجه و همکاری مستمر نهاد‌های مسئول است. صیانت از سلامت مردم و حفظ اعتبار جامعه پزشکی، هدف مشترک پلیس و مراجع تخصصی است و تقویت هماهنگی‌ها و پیگیری منظم گزارش‌ها می‌تواند به تحقق این هدف کمک کند.

رئیس پلیس فتا فراجا در پایان خاطرنشان کرد: تعداد دنبال‌کنندگان، تصاویر قبل و بعد و تخفیف‌های تبلیغاتی، نشانه صلاحیت ارائه‌دهنده خدمات نیست؛ شهروندان پیش از دریافت خدمات پزشکی و زیبایی، صلاحیت حرفه‌ای فرد و مجوز مرکز را از مراجع رسمی بررسی کنند.

منبع: پلیس

برچسب ها: پلیس فتا ، تارنما
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