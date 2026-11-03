گردانندگان کانال تلگرامی هتاک و ضدانقلاب در شهرستان اسدآباد دستگیر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - دادستان شهرستان اسدآباد گفت: با رصد دقیق شبانه‌روزی و پیگیری‌های مستمر دستگاه قضایی و نیرو‌های انتظامی استان و شهرستان، عوامل اصلی و گردانندگان این کانال شناسایی و بازداشت شدند.

مرتضی زنگنه افزود: تحقیقات تکمیلی در خصوص ابعاد این پرونده همچنان در جریان است و روند قانونی با قاطعیت و بدون اغماض دنبال می‌شود.

او تصریح کرد: شهروندان اخبار موثق و رسمی را صرفاً از طریق مراجع ذی‌صلاح و رسانه‌های معتبر دنبال کرده و از توجه به شایعات و فضاسازی‌های کذب پرهیز کنند.

دادستان شهرستان اسدآباد گفت: اخبار تکمیلی در خصوص این پرونده متعاقباً از طریق روابط عمومی دادگستری استان همدان به اطلاع عموم خواهد رسید.