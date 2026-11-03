خانه تکواندو شهر قنوات با هدف توسعه ورزش المپیکی تکواندو، شناسایی استعداد‌ها و فراهم کردن زمینه فعالیت ورزشکاران این شهر راه‌اندازی می‌شود.

 

باشگاه خبرنگاران جوان، تفاهم‌نامه همکاری میان هیئت تکواندو استان قم و شهرداری قنوات برای راه‌اندازی و افتتاح خانه تکواندو این شهر به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه با هدف توسعه و ترویج ورزش تکواندو، شناسایی و پرورش استعداد‌های ورزشی، گسترش آموزش عمومی و فراهم کردن زمینه حضور ورزشکاران مستعد در عرصه قهرمانی منعقد شده است.

با راه‌اندازی خانه تکواندو قنوات، علاقه‌مندان این شهر امکان آموزش و تمرین در فضایی تخصصی را خواهند داشت و انتظار می‌رود این مجموعه به شناسایی استعداد‌های جدید و تقویت حضور ورزشکاران قنوات در رقابت‌های استانی و ملی کمک کند.

توسعه زیرساخت‌های ورزشی در شهر‌ها و مناطق مختلف استان، از جمله قنوات، می‌تواند زمینه دسترسی بیشتر نوجوانان و جوانان به ورزش و شناسایی استعداد‌های ورزشی را فراهم کند.

برچسب ها: تکواندو قم ، وزارت ورزش ورزش و جوانان ، قنوات
خبرهای مرتبط
هشت هزار و ۲۹۰ نفر به آمار ورزشکاران سازمان‌یافته قم اضافه شد
حضور گسترده تاریخی قم با ۱۲ نماینده در بازی‌های آسیایی ناگویا
قم نباید قربانی روایت‌های ناقص از حواشی یک مسابقه ورزشی شود
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
بهره‌برداری از دومین میز لرزه بزرگ کشور در دانشگاه قم
تسریع در اجرای طرح‌های پیشرفت و آبادانی جعفرآباد در قالب طرح ۴۰۴۰
تجلیل دانشگاه باقرالعلوم (ع) از مواضع مقتدرانه و هوشمندانه سخنگوی وزارت امور خارجه
بهره‌برداری از دومین میز لرزه بزرگ کشور در دانشگاه قم
شناسایی سه واحد آلاینده در روستای جنت‌آباد قم
قنوات صاحب خانه تکواندو شد
دو هندبالیست دختر قمی به اردوی تیم ملی جوانان دعوت شدند
ایران با پشتوانه اقتدار مردمی، گام‌های مستحکم‌تری به سوی قله‌های عزت و افتخار برخواهد داشت