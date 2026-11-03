باشگاه خبرنگاران جوان، تفاهم‌نامه همکاری میان هیئت تکواندو استان قم و شهرداری قنوات برای راه‌اندازی و افتتاح خانه تکواندو این شهر به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه با هدف توسعه و ترویج ورزش تکواندو، شناسایی و پرورش استعداد‌های ورزشی، گسترش آموزش عمومی و فراهم کردن زمینه حضور ورزشکاران مستعد در عرصه قهرمانی منعقد شده است.

با راه‌اندازی خانه تکواندو قنوات، علاقه‌مندان این شهر امکان آموزش و تمرین در فضایی تخصصی را خواهند داشت و انتظار می‌رود این مجموعه به شناسایی استعداد‌های جدید و تقویت حضور ورزشکاران قنوات در رقابت‌های استانی و ملی کمک کند.

توسعه زیرساخت‌های ورزشی در شهر‌ها و مناطق مختلف استان، از جمله قنوات، می‌تواند زمینه دسترسی بیشتر نوجوانان و جوانان به ورزش و شناسایی استعداد‌های ورزشی را فراهم کند.