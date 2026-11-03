امروز سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۶۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امروز سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۶۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۲۵ میلیون و ۵۶۹ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛

محصول نرخ
سکه طرح جدید  ۲۶۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان 
سکه طرح قدیم ۲۵۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان 
نیم سکه ۱۳۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان 
ربع سکه ۷۵ میلیون تومان 
سکه گرمی ۳۷ میلیون تومان 
طلای ۱۸ عیار  ۲۵ میلیون و ۵۶۹ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار ۳۴ میلیون و ۸۸ هزار تومان

 

برچسب ها: قیمت سکه ، قیمت طلا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۶ ۱۲ آبان ۱۴۰۵
لعنت الله علی القوم الظالمین
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۹ ۱۲ آبان ۱۴۰۵
بیچاره جوانانی که گرفتار دام مهریه شدند و هرماه و یا سه ماه باید یک سکه مهریه دهند.
۲
۲
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