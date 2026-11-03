باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علی حاجی‌زاده جانشین رئیس پلیس راه استان قزوین گفت: در حال حاضر تردد در تمامی جاده‌های اصلی، فرعی و آزادراه‌های استان قزوین به‌صورت روان و عادی در جریان است و مشکل خاصی از نظر ترافیکی در این مسیر‌ها گزارش نشده است.

وی با اشاره به شرایط جوی برخی راه‌های ارتباطی استان افزود: در گردنه‌های ارتباطی قزوین مه‌گرفتگی و کاهش دید تا ۱۰ متر وجود دارد که رانندگان بایستی ضمن رعایت احتیاط و کاهش سرعت، متناسب با شرایط جوی رانندگی کنند.

رئیس پلیس راه استان قزوین ادامه داد: از ابتدای صبح امروز تاکنون سه فقره تصادف جرحی در جاده‌های استان به وقوع پیوسته که خوشبختانه این حوادث هیچ مورد فوتی نداشته است.

سرهنگ حاجی‌زاده با تاکید بر ضرورت رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان بیان کرد: بستن کمربند ایمنی، رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از سبقت غیرمجاز و خودداری از رفتار‌های پرخطر در طول مسیر از مهمترین توصیه‌های پلیس راه به رانندگان است.

منبع: پلیس راه قزوین