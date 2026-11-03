باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - انتخابات روز سه‌شنبه آمریکا که به‌طور گسترده همه‌پرسی درباره عملکرد دونالد ترامپ در دومین دوره ریاست‌جمهوری‌اش تلقی می‌شود، در شرایطی برگزار می‌شود که این دوره با جنگ طولانی‌مدت در ایران، افزایش تورم، اختلافات تجاری و شکاف‌های عمیق اجتماعی همراه بوده است.

این انتخابات مشخص خواهد کرد که آیا حزب جمهوری‌خواه ترامپ کنترل مجلس نمایندگان و سنا، دو مجلس کنگره آمریکا، را حفظ می‌کند یا خیر. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد حزب دموکرات ممکن است دست‌کم کنترل مجلس نمایندگان و احتمالاً سنا را نیز برای دو سال پایانی دوره ریاست‌جمهوری ترامپ به دست بگیرد.

در این انتخابات، تمامی ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان و ۳۷ کرسی از مجموع ۱۰۰ کرسی سنا به رأی گذاشته می‌شود. همچنین انتخابات فرمانداری در ۳۶ ایالت برگزار خواهد شد.

چندین نامزد هندی‌تبار نیز برای تصدی سمت‌هایی از فرمانداری تا عضویت در شورا‌های شهری رقابت می‌کنند. در ایالت اوهایو، ویوک راماسوامی، نامزد هندی‌تبار جمهوری‌خواهان، در رقابتی نزدیک با ایمی اکتون، نامزد دموکرات‌ها، برای تصدی فرمانداری قرار دارد.

نیتیا رامان، نامزد دموکرات متولد ایالت کرالا، نیز برای شهرداری لس‌آنجلس، دومین شهر بزرگ آمریکا، با کارن باس، رئیس پیشین خود، رقابت می‌کند.

قانون‌گذاران هندی‌تبار حزب دموکرات، از جمله رو خانا، امی برا، پریمیلا جایاپال و سوهاس سوبرامانیام، برای انتخاب مجدد به مجلس نمایندگان تلاش می‌کنند. همچنین پیا داندیا و امیش شاه، دیگر نامزد‌های دموکرات، در رقابت‌هایی نزدیک برای ورود به کنگره حضور دارند.

جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها روز دوشنبه آخرین تلاش‌های خود را برای جلب آرای رأی‌دهندگان انجام دادند. ترامپ در اقدامی غیرمعمول، محوطه استخر یادبود لینکلن را برای برگزاری برنامه انتخاباتی خود انتخاب کرد و به‌جای موضوعاتی مانند کاهش مالیات، تعرفه‌های تجاری و امنیت مرزی که محور اصلی تجمع‌های انتخاباتی‌اش بودند، بر اقدامات بازسازی در پایتخت آمریکا تمرکز کرد.

بر اساس اعلام کاخ سفید، ترامپ طی ۳۲ روز گذشته به ۲۰ ایالت، عمدتاً پایگاه‌های جمهوری‌خواهان، سفر کرده و در ۳۰ تجمع انتخاباتی سخنرانی کرده است. به گزارش پرس تراست آو ایندیا، تحلیلگران می‌گویند میزان محبوبیت او به پایین‌ترین سطح خود رسیده و حضورش به عاملی منفی برای نامزد‌های جمهوری‌خواه تبدیل شده است.

در صورت پیروزی دموکرات‌ها و به دست گرفتن کنترل کنگره، این حزب می‌تواند نظارت و بررسی اقدامات ترامپ را تشدید و توانایی او برای پیشبرد برنامه‌هایش را محدود کند. با این حال، رئیس‌جمهور آمریکا همچنان در دو سال آینده اختیار اداره کشور از طریق صدور فرمان‌های اجرایی را خواهد داشت.

ترامپ نیز پذیرفته است که ممکن است اختیاراتش محدود شود، اما تأکید کرده اجازه نخواهد داد کنگره مانع پیشبرد برنامه‌هایش شود. او در پاسخ به پرسشی درباره احتمال از دست رفتن کنترل هر دو مجلس کنگره از سوی جمهوری‌خواهان، در پادکست «پاد فورس وان» روزنامه نیویورک‌پست گفت: «فکر می‌کنم به آقای وتو تبدیل خواهم شد.» او به اختیار رئیس‌جمهور برای وتوی مصوبات کنگره اشاره داشت.

باراک اوباما، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، نیز در تجمع‌هایی در ایالت‌های اوهایو، میشیگان و جورجیا از نامزد‌های دموکرات حمایت کرد. او در جورجیا گفت: «این انتخابات آخرین و بهترین فرصت ما برای مهار او و دست‌کم محدود کردن برخی اقدامات احمقانه این دولت است.»

اوباما افزود: «این انتخابات همان قطع‌کننده مدار در نظام سیاسی است و ما باید کنترل آن را به دست بگیریم.» او ترامپ را به تمرکز بر بازسازی کاخ سفید به‌جای رسیدگی به مسائل مردم آمریکا متهم کرد.

دموکرات‌ها روز یکشنبه با یک عقب‌نشینی غیرمنتظره روبه‌رو شدند؛ زمانی که هیلی استیونز، نماینده کنگره از ایالت میشیگان، به صف جمهوری‌خواهان پیوست و از مایک راجرز، رقیب جمهوری‌خواه عبدالسید، نامزد دموکرات‌ها برای سنا، حمایت کرد. در صورت پیروزی، عبدالسید می‌تواند به نخستین مسلمان منتخب مجلس سنای آمریکا تبدیل شود.

حزب دموکرات بلافاصله حمایت خود را از عبدالسید اعلام و اظهارات استیونز را محکوم کرد؛ استیونز که در انتخابات مقدماتی سنا از عبدالسید شکست خورده بود، در کنار راجرز در انظار عمومی ظاهر شد. او از حامیان سرسخت رژیم صهیونیستی است، در حالی که عبدالسید از منتقدان جدی این متحد آمریکا به شمار می‌رود.

دموکرات‌ها امیدوارند با کسب هفت کرسی در ایالت‌های میشیگان، مین، اوهایو، کانزاس، تگزاس، آیووا و آلاسکا، اکثریت کرسی‌های مجلس سنای ۱۰۰ عضوی را به دست آورند. هر یک از ۵۰ ایالت آمریکا دو سناتور دارد که برای دوره‌های شش‌ساله انتخاب می‌شوند. کرسی‌های سنا در سه گروه تقسیم شده‌اند و انتخابات آنها هر دو سال یک‌بار به‌صورت نوبتی برگزار می‌شود. اعضای مجلس نمایندگان نیز دوره‌های دوساله دارند.

این انتخابات برای جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، نیز اهمیت دارد؛ زیرا او در تلاش است جایگاه خود را به‌عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی جانشینی ترامپ تقویت کند. ونس روز دوشنبه در نیویورک و اوهایو، جایی که جمهوری‌خواهان برای کرسی‌های مجلس نمایندگان و سنا رقابت می‌کنند، به تبلیغات انتخاباتی پرداخت.

او با اشاره به اقدامات ترامپ برای حذف مالیات بر انعام و اضافه‌کاری و تقویت امنیت مرزی، از عملکرد دولت دفاع کرد و دموکرات‌ها را «دیوانه‌هایی» خواند که برای رأی‌دهندگان آمریکایی احترامی قائل نیستند.

بر اساس داده‌های مؤسسه «یو‌اس‌ای فکتس»، حدود ۲۱۰ میلیون آمریکایی برای رأی دادن ثبت‌نام کرده‌اند. کالیفرنیا با ۲۳.۲ میلیون رأی‌دهنده ثبت‌نام‌شده در صدر قرار دارد و پس از آن تگزاس با ۱۷.۴ میلیون و فلوریدا با ۱۳.۶ میلیون نفر قرار گرفته‌اند. این سه ایالت در مجموع حدود ۲۶ درصد از کل رأی‌دهندگان ثبت‌نام‌شده آمریکا را در اختیار دارند.

در مقابل، وایومینگ با ۲۷۸ هزار و ۴۶۸ نفر، ورمونت با ۴۵۹ هزار و ۴۵۵ نفر و آلاسکا با ۶۰۳ هزار و ۳۱۰ نفر، کمترین شمار رأی‌دهندگان ثبت‌نام‌شده را دارند.

بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، تا روز دوشنبه بیش از ۵۷ میلیون رأی در ۴۷ ایالت و واشنگتن دی‌سی به صندوق‌ها ریخته شده بود؛ رقمی که در مقایسه با کمتر از ۴۴.۵ میلیون رأی ثبت‌شده در ۴۹ ایالت و واشنگتن دی‌سی در مقطع مشابه انتخابات سال ۲۰۲۲ افزایش قابل توجهی نشان می‌دهد.

نتیجه انتخابات، علاوه بر تعیین ترکیب کنگره، مسیر دو سال پایانی دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ را تحت تأثیر قرار خواهد داد و سرنوشت رقابت‌های مهم ایالتی و محلی، از جمله نامزد‌های هندی‌تبار، را مشخص خواهد کرد.

منبع: خبرگزاری پرس تراست آو ایندیا