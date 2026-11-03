باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت امور خارجه چین روز سه‌شنبه تأکید کرد که راهکار‌های نظامی تنها به تشدید تنش‌ها منجر می‌شوند و نه به سود تهران هستند و نه واشنگتن.

پکن همواره بر ضرورت پرهیز از توسل به گزینه نظامی تأکید کرده و آن را عاملی برای افزایش تنش‌ها در منطقه دانسته است.

این موضع‌گیری در حالی مطرح می‌شود که چین طی روز‌های گذشته میزبان هیثم بن طارق، سلطان عمان، و علی باقری، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، بوده است.

همچنین روز گذشته محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در پیامی مکتوب خطاب به شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، شماری از مسائل مورد اهتمام مشترک دو کشور را مطرح کرد.

منبع: الجزیره