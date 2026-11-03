باشگاه خبرنگاران جوان،ایلیا محمدی- علی خطیر، عضو هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال، امروز سه‌شنبه در حاشیه مراسم تشییع پیکر حمید علیدوستی، ضمن تسلیت درگذشت این پیشکسوت فوتبال، به حواشی اخیر درباره مخالفتش با موضوع قهرمانی استقلال واکنش نشان داد و اظهارات تندی را علیه مدیران این باشگاه مطرح کرد.

خطیر در ابتدا با اشاره به درگذشت حمید علیدوستی گفت: «امروز یکی از بزرگان فوتبال کشور را از دست دادیم. حمید علیدوستی شخصیتی خاص بود که علاوه بر فوتبال، عاشق هنر، موسیقی و شعر بود. او کسی بود که حدود ۴۰ سال در بالاترین سطح فوتبال کشور بازی کرد و این موضوع نشان‌دهنده توانایی، آمادگی جسمانی و ذهنی بالای اوست. از شنیدن خبر درگذشتش واقعاً شوکه و متأثر شدم و به خانواده محترم ایشان، به‌ویژه ترانه علیدوستی، و جامعه فوتبال و هنر تسلیت می‌گویم.»

وی در ادامه درباره دیدار استقلال مقابل نماینده قطر و شرایط این تیم اظهار داشت: «برای استقلال بزرگ و سهراب بختیاری‌زاده آرزوی موفقیت دارم. امیدوارم استقلال و تمام نمایندگان ایران در رقابت‌های آسیایی نتایج خوبی کسب کنند. همه می‌دانند میزان علاقه من به استقلال چقدر است و امیدوارم هواداران امروز از پیروزی این تیم خوشحال شوند.»

عضو هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال سپس در واکنش به شایعات مطرح‌شده درباره مخالفتش با قهرمانی استقلال تأکید کرد: «با صراحت اعلام می‌کنم موضوعی که شما مطرح کردید، هیچ‌وقت در هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال مطرح نشده است. اصلاً مسئله قهرمانی استقلال در هیئت‌رئیسه مطرح نشده که من مخالف آن باشم. اگر این موضوع مطرح شود، با تمام علاقه‌ای که به استقلال دارم، حتماً از آن حمایت خواهم کرد.»

خطیر با انتقاد از عملکرد مدیران استقلال ادامه داد: «من واقعاً متأسفم که برخی دوستان به‌جای پیگیری مسائل باشگاه، به دنبال حاشیه‌سازی هستند. یک مدیر استقلال حتی یک تماس هم با من نگرفته تا بگوید ما دنبال این موضوع هستیم و شما که عضو هیئت‌رئیسه فدراسیون هستید، به ما کمک کنید. چطور می‌توان بدون پیگیری، مذاکره و رایزنی، انتظار داشت مسائل از طریق فضای مجازی حل شود؟»

وی با اشاره به پیگیری‌های مدیران باشگاه پرسپولیس برای موضوعات موردنظرشان گفت: «مدیرعامل پرسپولیس با وجود اینکه می‌دانست من استقلالی هستم، بار‌ها با من تماس گرفت و موضوعاتش را پیگیری کرد. وقتی شما حتی یک‌بار برای احقاق حق باشگاه خودتان با اعضای هیئت‌رئیسه تماس نمی‌گیرید، چطور انتظار دارید من را مقابل هواداران استقلال قرار دهید؟»

خطیر همچنین درباره انتشار مجدد فایل صوتی مربوط به حواشی گذشته استقلال و اظهارات ساکت الهامی عنوان کرد: «این اتفاق مربوط به دو سه سال قبل است و همان زمان هم آقای الهامی توضیح داد و عذرخواهی کرد. فایل صوتی و تصاویر آن موجود است. سؤال من این است که چرا بعد از سه سال، موضوعی که تمام شده بود، دوباره مطرح می‌شود؟ به نظرم برخی افراد از سکوت من سوءاستفاده می‌کنند.»

وی در پایان با اشاره به مصوبه اخیر هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال درباره لیگ برتر گفت: «تنها موضوعی که در جلسه هیئت‌رئیسه مطرح شد، پیشنهاد سازمان لیگ برای فریز شدن مسابقات لیگ برتر بود. اینکه جام به چه تیمی داده شود یا نشود، اصلاً در جلسه مطرح نشده است؛ بنابراین اساساً موضوعی وجود نداشته که من بخواهم با آن مخالفت کنم.»

خطیر در پایان تأکید کرد که همچنان خود را حامی استقلال می‌داند و در چارچوب اختیارات و قوانین، برای دفاع از منافع این باشگاه تلاش خواهد کرد.