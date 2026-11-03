معجزه نخود در طب سنتی

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر غلامرضا کردافشاری، پزشک متخصص طب سنتی در برنامه طبیب شبکه سه سیما از خواص شگفت انگیز نخود گفت: نخود اشتها آور است و باعث تقویت سیستم ایمنی، قوای جنسی، ریه، مغز و مفاصل شده و خودش به تنهایی همه کمبودهای بدن را اصلاح می‌کند.