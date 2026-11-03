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معجزه نخود در طب سنتی

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر غلامرضا کردافشاری، پزشک متخصص طب سنتی در برنامه طبیب شبکه سه سیما  از خواص شگفت انگیز نخود گفت: نخود اشتها آور است و باعث تقویت سیستم ایمنی، قوای جنسی، ریه، مغز و مفاصل شده و خودش به تنهایی همه کمبودهای بدن را اصلاح می‌کند. 

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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۴ ۱۲ آبان ۱۴۰۵
نخود آب پز = سرور حبوبات
۲
۱
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Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۳:۵۱ ۱۲ آبان ۱۴۰۵
مخصوصا در هوای سرد.
یک کیلو نخود،یک کیلو گندم پوست کنده،یک عدد قلم شتر
تکه تکه شده،با یک گوشت.باسه عدد پیاز،نمک دریاچه آران وبیدگل وفلفل سیاه.
حلیم خانگی.
نه سنگین است نه بد هضم،نه بدگذران.مقوی.
برنج در فصل سرما نخورید،لوبیا نخورید.
آش های گرم درشب.
فست فود شلغم وچغندر و زردک آب پز درشب.
با نشاط زمستان را گذران کنید.
۱
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۴ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
آفرین عالی هست اما قبلش یک شب داخل فلاسک با آبجوش نفخ گیری شود