جانشین سازمان بسیج مستضعفین گفت: از امروز به بعد، سربازان آمریکایی در هیچ نقطه از جهان در امان نخواهند بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار قاسم قریشی جانشین سازمان بسیج در مراسم گرامیداشت عملیات «غرورآفرین محرم» و آغاز برنامه‌های راهیان نور دانش‌آموزی در استان ایلام، با تشریح ریشه‌های خصومت آمریکا و غرب با ایران اسلامی اظهار کرد: دشمنان در جنگ ترکیبی و نظامی بار دیگر با ایستادگی ملت ایران شکست خواهند خورد و پیروزی نهایی از آن جبهه حق است.

سردار قریشی با اشاره به جایگاه عملیات محرم افزود: عملیات محرم یکی از عملیات‌های بزرگ و ارزشمند دفاع مقدس بود که در این منطقه به مرحله اجرا درآمد. عملیات‌هایی همچون میمک، کربلای یک و والفجر‌ها از جمله عملیات‌هایی بودند که با پشتیبانی مردم استان ایلام و حضور دلاورمردان ایران اسلامی از سایر استان‌ها به انجام رسید و دست دشمن بعثی را از ایران اسلامی کوتاه کرد.

وی با تأکید بر فلسفه وجودی راهیان نور افزود: امام شهیدمان این سرزمین را «معدنی ارزشمند، ثروتی تمام‌نشدنی و فناوری برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن» معرفی فرموده‌اند و باید با تمرکز بر این فلسفه، نتایج آن را در جامعه تبیین کنیم.

جانشین سازمان بسیج با استناد به فرمایش آیت‌الله جوادی آملی که جهان غرب و آمریکای جنایتکار را «عبادت از قتل و غارت و جنایت» دانسته‌اند، گفت: این سخن برگرفته از سوابق خونین غرب است؛ از استعمار کهن و کشتار مردمان بومی توسط اسپانیا، پرتغال، فرانسه و انگلیس گرفته تا جنایت در جنگ‌های صلیبی و دو جنگ جهانی.

وی با مرور تاریخ معاصر ایران تصریح کرد: استعمار پیر انگلیس پس از ناکامی در اداره مستقیم مستعمرات، با کودتا رضاخان را روی کار آورد؛ فردی که با تمدید قرارداد ۱۹۱۹ خوش‌خدمتی خود را به انگلیسی‌ها اثبات کرد و سرزمین‌هایی از اروندرود تا آرارات و ارس و زمینه واگذاری بحرین را تقدیم غرب کرد.

سردار قریشی ادامه داد: محمدرضا پهلوی نیز که به تعبیر سفیران انگلیس و آمریکا در کتاب «دو سفیر»، بی‌چون‌وچرا فرمان بیگانگان را اجرا می‌کرد، با کمک موساد هزاران نفر را به قتل و زندان انداخت و بحرین را «دودستی» تقدیم انگلیس کرد.

استقلال ایران؛ ریشه خصومت غرب

وی دلیل اصلی خصومت آمریکا و غرب با ایران اسلامی را از دست رفتن منافعشان در ایران، استقلال کشور و الگوسازی برای کشور‌های منطقه دانست و گفت: همین امر موجب تحمیل جنگ هشت‌ساله، جنگ ۱۲ روزه، جنگ ۴۰ روزه و به کارگیری مزدورانی، چون صدام، داعش و گروهک‌های تجزیه‌طلب شد.

جانشین سازمان بسیج مستضعفین با مقایسه وضعیت ایران پیش و پس از انقلاب خاطرنشان کرد: کشوری که روزگاری حتی قادر به ساخت سیلوی گندم نبود، امروز در ردیف سه کشور اول سدساز جهان قرار گرفته، پیشرفته‌ترین پالایشگاه‌های نفت و گاز منطقه را احداث کرده و در حوزه هوافضا، شناور‌های دریایی، داروسازی و پزشکی به خودکفایی و مرجعیت رسیده است.

شکست راهبردی دشمن در جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه

سردار قریشی با اشاره به جنگ‌های اخیر گفت: آمریکا که پیش‌تر مزدوران خود را به نبرد فرا می‌خواند، این بار خود مستقیماً وارد شد و با تصور فروپاشی ایران همچون ونزوئلا و عراق، فرماندهان عالی، تونل‌های موشکی و مناطق مسکونی از جمله مدرسه میناب را هدف قرار داد،  اما با شهادت رهبر عزیز و فرماندهان، نیرو‌های مسلح بلافاصله پاسخ‌های دندان‌شکن و خردکننده دادند.

وی افزود: فرمانده ناتو خود اعلام کرد که ۵۰۰۰ فروند پرواز جنگنده از پایگاه‌های ناتو علیه ایران انجام شد و پل هوایی میان اروپا و آمریکا با منطقه برقرار بود؛ با این حال، به تعبیر مردم، «دست خدا عیان شد» و دشمن بار دیگر شکست خورد.

هشدار به دشمنان: هیچ نقطه‌ای در امان نیست

جانشین سازمان بسیج با اشاره به تدبیر فرمانده معظم کل قوا هشدار داد: از امروز به بعد، سربازان مزدور آمریکایی در هیچ نقطه از جهان در امان نخواهند بود و در انتخاب هدف، برد، اندازه، کمیت و کیفیت هیچ محدودیتی نخواهیم داشت، مگر ملاحظات تاکتیکی و راهبردی نظامی.

وی با تجلیل از رزمندگان و فرماندهان حاضر در منطقه از جمله سردار حسینی، سردار علیزاده و سردار کریمی، و با اشاره به خاطره حضور مردمی در بازگشایی تونل‌های موشکی استان لرستان، تصریح کرد: شهید حججی‌ها محصول راهیان نورند و دانش‌آموزان امروز با دیدن این منطقه، روحیه جهادی و ایثار را از نسل دفاع مقدس می‌آموزند.

سردار قریشی با تقدیر از خانواده‌های معزز شهدا، پیشکسوتان، روحانیت، استاندار و نمایندگان، ابراز امیدواری کرد که با اتکا به رمز پیروزی یعنی ولایت فقیه، به زودی شاهد پیروزی نهایی جبهه حق بر همه دشمنان باشیم.

برچسب ها: جنگ تحمیلی ، آمریکا
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