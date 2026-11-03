علی پروین در مراسم تشییع حمید علیدوستی، با یادآوری خاطرات مشترکش با این پیشکسوت فوتبال، از اخلاق و منش او تمجید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان،ایلیا محمدی- علی پروین، پیشکسوت نامدار فوتبال ایران، امروز سه‌شنبه در حاشیه مراسم تشییع پیکر حمید علیدوستی، ضمن ابراز تأسف از درگذشت هم‌بازی قدیمی خود، از ویژگی‌های اخلاقی و خاطرات مشترکش با این پیشکسوت فقید فوتبال صحبت کرد و در ادامه به انتقاد از بی‌توجهی مسئولان به قهرمانان و پیشکسوتان ورزش پرداخت.

پروین درباره شخصیت حمید علیدوستی اظهار داشت: «او از بچه‌های خوب و بااخلاق بود. مهم‌تر از همه چیز، اخلاق، رفتار و کردار خوبش بود. خدا بیامرزدش و این ضایعه را تسلیت می‌گویم.»

اسطوره فوتبال ایران با اشاره به خاطرات مشترک خود با علیدوستی گفت: «من فکر می‌کنم حداقل ۱۵ تا ۲۰ بازی در تیم ملی کنار ایشان انجام دادم و تمام آن بازی‌ها برایم خاطره است. مهم‌ترین خاطره‌ام مسابقات سنگاپور و مقدماتی المپیک مسکو بود که با وجود صعود، آن مسابقات تحریم شد. حمید از فوتبالیست‌های بامعرفت و خوش‌اخلاق ما بود.»

پروین در بخش دیگری از صحبت‌هایش با انتقاد از وضعیت رسیدگی به پیشکسوتان ورزش کشور تصریح کرد: «اصلاً به پیشکسوتان اهمیت نمی‌دهند. وقتی فوتبال یا کشتی تمام می‌شود، ورزشکاران را فراموش می‌کنند. در حالی که این افراد برای قهرمانی و افتخارآفرینی سال‌ها زحمت کشیده‌اند.»

وی با یادآوری پیشنهادی که پیش‌تر به وزیر ورزش وقت داده بود، اظهار داشت: «یک‌بار به آقای سلطانی‌فر گفتم وقتی کشتی‌گیران قهرمان می‌شوند، همان پای پله هواپیما به هرکدام یک آپارتمان بدهید. یک سال زحمت می‌کشند و قهرمان جهان می‌شوند، اما بعد باید یک سال و نیم دنبال وعده‌هایی که به آنها داده شده بدوند.»

پروین در پایان بار دیگر بر ضرورت توجه به قهرمانان و پیشکسوتان تأکید کرد و گفت که قدردانی از ورزشکاران نباید به دوران حضور آنها در میدان مسابقه محدود شود. 

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برچسب ها: علی پروین ، علیدوستی
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