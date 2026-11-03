مدیر پایانه مرزی رازی از آغاز واردات کالاهای اساسی، دارویی و مواد اولیه واحدهای تولیدی با طرفیت روزانه ۲۰ کامیون از این پایانه مرزی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه حاجی زاده - اصغر کاظمی مدیرپایانه مرزی رازی گفت: پایانه مرزی رازی که طی سال‌های گذشته عمدتاً به‌عنوان یکی از مبادی مهم تردد مسافران میان ایران و ترکیه شناخته می‌شد، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، کارکرد جدیدی در حوزه تجارت و تأمین کالاهای مورد نیاز کشور پیدا کرده است.

وی اظهار کرد: با توجه به شرایط کنونی کشور و ضرورت تأمین کالاهای مورد نیاز از طریق مبادی مرزی زمینی، به‌منظور استفاده از ظرفیت‌های پایانه مرزی رازی و با تأکید مقام عالی استان، از هشتم آبان‌ماه فرآیند واردات کالا از این پایانه آغاز شده است.

کاظمی افزود: در مرحله نخست، واردات با اولویت کالاهای اساسی، دارویی و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی و با ظرفیت روزانه ۲۰ دستگاه کامیون در دستور کار قرار گرفته است.

مدیر پایانه مرزی رازی با اشاره به موقعیت جغرافیایی این پایانه در همسایگی کشور ترکیه تصریح کرد: پایانه مرزی رازی یکی از سه گذرگاه مرزی آذربایجان‌غربی در ارتباط با کشور ترکیه است و برخورداری از این موقعیت، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه مبادلات تجاری و ایفای نقش مؤثرتر در تأمین نیازهای کشور فراهم کرده است.

برچسب ها: واردات کالای اساسی ، پایانه مرزی رازی
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