مدیرکل پست استان اردبیل گفت: ثبت ۸۸ هزار و ۴۹۵ تراکنش در دفاتر پیشخوان خدمات پستی استان طی مهرماه ۱۴۰۵ انجام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  جواد رسولی با اشاره به عملکرد دفاتر پیشخوان خدمات پستی استان در مهرماه امسال، اظهار کرد: این دفاتر به‌عنوان یکی از بازو‌های مهم شبکه پستی، نقش مؤثری در گسترش دامنه خدمات‌رسانی و تسهیل دسترسی مردم به خدمات پستی در نقاط مختلف استان دارند.
او با بیان اینکه در مهرماه امسال ۸۸ هزار و ۴۹۵ تراکنش در دفاتر پیشخوان خدمات پستی استان به ثبت رسیده است گفت: این آمار نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه این دفاتر در ارائه خدمات متنوع پستی و پاسخگویی به نیاز‌های شهروندان است.
مدیرکل پست استان اردبیل با تأکید بر اهمیت توسعه شبکه دفاتر پیشخوان تصریح کرد: بهره‌گیری از ظرفیت این دفاتر، علاوه بر تسهیل دسترسی مردم به خدمات پستی، زمینه گسترش خدمات حضوری و غیرحضوری و افزایش گستره خدمت‌رسانی در سطح استان را فراهم می‌کند.
رسولی ادامه داد: اداره‌کل پست استان اردبیل با استفاده از ظرفیت دفاتر پیشخوان و نظارت مستمر بر کیفیت ارائه خدمات، برنامه‌های توسعه پوشش خدمات پستی و ارتقای سطح پاسخگویی به شهروندان را دنبال می‌کند.
او افزود: تقویت تعامل با دفاتر پیشخوان و ارتقای کیفیت خدمات ارائه‌شده در این مراکز، از جمله محور‌های مورد توجه مجموعه پست استان برای بهبود تجربه دریافت خدمات پستی و افزایش رضایتمندی مردم است.
منبع: پست

برچسب ها: خدمات پستی ، دفاتر پیشخوان ، خدمات حضوری
خبرهای مرتبط
توزیع روزانه ۷۲۰۰ مرسوله پستی در استان اردبیل
جابه‌جایی روزانه ۱۱ هزار مرسوله در اردبیل
افزایش ۱۵ درصدی مراسلات پستی در اردبیل
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
انجام بیش از ۸۸ هزار تراکنش موفق در دفاتر پیشخوان اردبیل
محدودیت‌های ترافیکی ۱۳ آبان در اردبیل
نصب و راه‌اندازی ۲۸ سامانه جدید ثبت تخلفات عبور و مرور در محور‌های مواصلاتی استان اردبیل
ذخایر راهبردی سیب‌زمینی و خرما در اردبیل تأمین شد