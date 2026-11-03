مدیرکل پست استان اردبیل گفت: ثبت ۸۸ هزار و ۴۹۵ تراکنش در دفاتر پیشخوان خدمات پستی استان طی مهرماه ۱۴۰۵ انجام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جواد رسولی با اشاره به عملکرد دفاتر پیشخوان خدمات پستی استان در مهرماه امسال، اظهار کرد: این دفاتر به‌عنوان یکی از بازو‌های مهم شبکه پستی، نقش مؤثری در گسترش دامنه خدمات‌رسانی و تسهیل دسترسی مردم به خدمات پستی در نقاط مختلف استان دارند.

او با بیان اینکه در مهرماه امسال ۸۸ هزار و ۴۹۵ تراکنش در دفاتر پیشخوان خدمات پستی استان به ثبت رسیده است گفت: این آمار نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه این دفاتر در ارائه خدمات متنوع پستی و پاسخگویی به نیاز‌های شهروندان است.

مدیرکل پست استان اردبیل با تأکید بر اهمیت توسعه شبکه دفاتر پیشخوان تصریح کرد: بهره‌گیری از ظرفیت این دفاتر، علاوه بر تسهیل دسترسی مردم به خدمات پستی، زمینه گسترش خدمات حضوری و غیرحضوری و افزایش گستره خدمت‌رسانی در سطح استان را فراهم می‌کند.

رسولی ادامه داد: اداره‌کل پست استان اردبیل با استفاده از ظرفیت دفاتر پیشخوان و نظارت مستمر بر کیفیت ارائه خدمات، برنامه‌های توسعه پوشش خدمات پستی و ارتقای سطح پاسخگویی به شهروندان را دنبال می‌کند.

او افزود: تقویت تعامل با دفاتر پیشخوان و ارتقای کیفیت خدمات ارائه‌شده در این مراکز، از جمله محور‌های مورد توجه مجموعه پست استان برای بهبود تجربه دریافت خدمات پستی و افزایش رضایتمندی مردم است.

منبع: پست