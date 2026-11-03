تیم پرواز سیمرغ در هفته سوم رقابت‌های لیگ دسته دوم فوتبال کشور، سپیدرود رشت را با شکست بدرقه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در شهرآورد شمالی لیگ ۲ فوتبال کشور، این تیم پرواز سیمرغ با ارائه نمایشی دلپذیر، موفق شد با نتیجه ۲ بر صفر سپیدرود رشت را در ورزشگاه شهدای شهرستان سیمرغ مغلوب کند.

پرواز سیمرغ در هر نیمه یک بار به ترتیب توسط محمدرضا رضاتبار و جواد اسماعیلی به گل دست یافت.

محمد فلاحتی، احسان قبادی، امیر میرزایی، سیدحسن حسینی، مصطفی نوربخش، محمدرضا بابایی، احمد نجف‌پور، محمد عباسی، محمد احمدی، محمد میرحاجی و محمدرضا رضاتبار، در ترکیب ابتدایی تیم پرواز سیمرغ به میدان رفتند.

شاگردان ابراهیم مرادی که در پایان هفته دوم با کسب ۴ امتیاز و تفاضل گل کمتر از ایرانجوان بوشهر در جایگاه سوم قرار داشتند؛ با کسب برد مقابل سپیدرود رشت در هفته سوم، ۷ امتیازی شدند و با یک بازی بیشتر صدرنشین گروه نخست لیگ ۲ فوتبال کشور شدند.

برق شیراز با ۶ امتیاز و یک بازی کمتر در جایگاه دوم این گروه قرار دارد.

دیدار حساس و دیدنی فردای تیم‌های برق شیراز و ایرانجوان بوشهر، تکلیف صدرنشین گروه اول لیگ دسته دوم فوتبال باشگاه‌های کشور را مشخص می‌کند.

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برچسب ها: مسابقات فوتبال ، لیگ برتر فوتبال
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