رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث آذربایجان غربی از ثبت نزدیک به ۴۰ هزار تماس مردمی و امدادرسانی به بیش از ۱۰ هزار بیمار و مصدوم طی مهرماه در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ فرزین رضازاده رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث آذربایجان غربی در جمع اصحاب رسانه با اشاره به عملکرد این مجموعه در مهر ماه سال جاری اظهار کرد: در این مدت ۳۹ هزار و ۴۵۲ تماس تلفنی با مراکز ارتباطات اورژانس استان برقرار شده که این حجم از اعتماد مردمی منجر به انجام ۱۱ هزار و ۴۴۵ مأموریت عملیاتی توسط کارشناسان اورژانس شده است.

وی با تفکیک مأموریت‌های انجام‌گرفته افزود: از مجموع این عملیات‌ها ۶ هزار و ۹۱۹ مورد شهری و ۲ هزار و ۹۱۳ مورد در محورهای جاده‌ای به وقوع پیوسته است.

رضازاده همچنین افزود: در این عملیات‌ها ناوگان اورژانس استان ۱۰ هزار و ۵۲۵ مورد اعزام آمبولانس ۹۰۸ مورد موتورلانس و ۱۲ مورد اتوبوس‌آمبولانس را به کار گرفته است.

رئیس اورژانس استان با اشاره به خدمات‌رسانی به ۱۰ هزار و ۳۶۶ مددجو تصریح کرد: ۶ هزار و ۵۲۶ بیمار و مصدوم پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه به مراکز درمانی انتقال یافته و ۱ هزار و ۱۰۳ نفر نیز خدمات درمان سرپایی در محل دریافت کرده‌اند.

رضازاده خاطرنشان کرد: کارشناسان اورژانس استان در مهر ماه به ۲ هزار و ۹۶۲ مصدوم سوانح ترافیکی، ۱ هزار و ۴۶۴ بیمار قلبی و ۴۸۸ بیمار مغزی امدادرسانی کرده و به ۱ هزار و ۲۷۱ شهروند نیز مشاوره تخصصی پزشکی ارائه داده‌اند. 

وی همچنین از ثبت ۲ هزار و ۹۳ مورد مزاحمت تلفنی خبر داد و افزود: روزهای هفدهم، بیست‌ودوم و بیست‌ونهم مهر ماه به عنوان پرترددترین و سنگین‌ترین روزهای عملیاتی اورژانس استان ثبت شد.

برچسب ها: تماس با اورژانس ، امداد و نجات
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