شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از مسابقه دو میدانی دربین دانش آموزان منطقه هریس بمناسبت گرامیداشت ۱۳ آبان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت گرامیداشت ۱۳ آبان ماه مسابقات دو میدانی در بین دانش آموزان شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی برگزار شد. این مسابقات از مقابل اداره منابع طبیعی تا اداره ورزش و جوانان شهرستان هریس کانون فجر آموزش و پرورش این شهرستان، هیئت ورزش‌های همگانی اداره ورزش و جوانان شهرستان صورت گرفت.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

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برگزاری مسابقات دومیدانی در هریس به مناسبت ۱۳ آبان

برگزاری مسابقات دومیدانی در هریس به مناسبت ۱۳ آبان

برگزاری مسابقات دومیدانی در هریس به مناسبت ۱۳ آبان

برگزاری مسابقات دومیدانی

برگزاری مسابقات دومیدانی

برگزاری مسابقات دومیدانی در هریس به مناسبت ۱۳ آبان

برگزاری مسابقات دومیدانی به مناسبت ۱۳ آبان

برگزاری مسابقات دومیدانی در هریس به مناسبت ۱۳ آبان

 

برگزاری مسابقات دومیدانی در هریس به مناسبت ۱۳ آبان

برگزاری مسابقات دومیدانی در هریس به مناسبت ۱۳ آبان

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برچسب ها: 13 آبان ، مناسبت های مذهبی ، سوژه خبری
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