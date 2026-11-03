شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از مسابقه دو میدانی دربین دانش آموزان منطقه هریس بمناسبت گرامیداشت ۱۳ آبان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت گرامیداشت ۱۳ آبان ماه مسابقات دو میدانی در بین دانش آموزان شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی برگزار شد. این مسابقات از مقابل اداره منابع طبیعی تا اداره ورزش و جوانان شهرستان هریس کانون فجر آموزش و پرورش این شهرستان، هیئت ورزش‌های همگانی اداره ورزش و جوانان شهرستان صورت گرفت.

شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.