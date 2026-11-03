باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید علی حسینی - سرهنگ عزیزی فرمانده انتظامی بابل با اعلام این خبر گفت: طی چندین فقره سرقت دوچرخه و موتورسیکلت در سطح شهرستان بابل موضوع توسط ماموران تجسس کلانتری ۱۱ در دست بررسی قرار گرفت.

او افزود: با توجه به سابقه دار بودن سارق و پیگیری سرنخ‌ها از محل‌های سرقت و همچنین بررسی دوربین‌های مداربسته هویت سارق شناسایی شد.

سرهنگ عزیزی با اشاره به اعتراف سارق به ۱۲ فقره سرقت، گفت: پس از شناسایی هویت سارق طی عملیاتی در مخفیگاهش دستگیر گردید که با انتقال به مقرر انتظامی سارق طی انجام بازجویی به ۱۲ فقره سرقت موتورسیکلت و دوچرخه به همراه یک مالخر اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی بابل با هشدار به سارقان، افزود: امنیت مالی و جانی شهروندان جزو خطوط قرمز پلیس می‌باشد و همکارانم جهت مقابله با این افراد در چارچوب قانون از هیچ اقدامی کوتاهی نخواهند کرد.

او گفت: پس از دستگیری مالخر و اعترافش به خریداری اموال مسروقه پرونده جهت سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.