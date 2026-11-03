باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رقابت سنا در میشیگان میان عبدالسید، نامزد ترقی‌خواه دموکرات ۴۲ ساله، و مایک راجرز، نماینده پیشین جمهوری‌خواه کنگره ۶۳ ساله، روز یکشنبه با تحولی غیرمنتظره روبه‌رو شد. هیلی استیونز، نامزد دموکراتی که در انتخابات مقدماتی این حزب با اختلاف اندکی از عبدالسید شکست خورده بود، در اقدامی غافلگیرکننده از راجرز حمایت کرد.

این رقابت علاوه بر تأثیرگذاری بر ترکیب سنا، آزمونی مهم برای سنجش میزان اثرگذاری حملات هویتی جمهوری‌خواهان علیه عبدالسید است؛ نامزدی که در صورت پیروزی به نخستین سناتور مسلمان تاریخ آمریکا تبدیل خواهد شد.

پیروزی عبدالسید که از منتقدان رژیم صهیونیستی و حامی سیاست‌های لیبرال، از جمله نظام بهداشت و درمان همگانی است، همچنین می‌تواند جایگاه جناح چپ حزب دموکرات را در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ تقویت کند.

رقابت سنا در آلاسکا نیز با حاشیه‌هایی همراه شده است. روزنامه نیویورک‌تایمز گزارش داد که ستاد انتخاباتی مری پلتولا، نامزد ۵۳ ساله دموکرات، در جذب نامزدی سوم با نام و نام خانوادگی مشابه دن سالیوان، رقیب جمهوری‌خواه ۶۱ ساله او، نقش داشته است.

پلتولا این موضوع را رد کرده است. وزارت دادگستری دولت ترامپ تحقیقات کیفری درباره این اتهامات را آغاز کرده و برای جلوگیری از تأیید نتایج انتخابات نیز شکایتی ارائه داده است؛ با این حال، قاضی دادگاه درخواست اخیر را رد کرده است.

در تگزاس، جیمز تالاریکو، نامزد ۳۷ ساله دموکرات، بار دیگر امید‌های حزب خود را برای پیروزی در بزرگ‌ترین ایالت تحت کنترل جمهوری‌خواهان زنده کرده است. رقیب او، کن پکستون، دادستان کل جمهوری‌خواه ۶۳ ساله، که با رسوایی‌هایی روبه‌رو بوده، از حمایت مالی قابل توجه ایلان ماسک، ثروتمندترین فرد جهان، برخوردار شده است. ماسک صد‌ها میلیون دلار برای کمک به جمهوری‌خواهان در حفظ کنترل کنگره هزینه کرده است.

در کانزاس نیز آدام همیلتون، کشیش ۶۲ ساله یک کلیسای بزرگ، در نظرسنجی‌ها با اختلافی اندک از راجر مارشال، سناتور جمهوری‌خواه ۶۶ ساله، پیش افتاده است. کانزاس در انتخابات ۲۰۲۴ با اختلاف بیش از ۱۶ واحد درصد به ترامپ رأی داد و نزدیک به یک قرن است که سناتور دموکرات انتخاب نکرده است.

در ایالت مین، سوزان کالینز، سناتور جمهوری‌خواه ۷۳ ساله، بار دیگر تلاش می‌کند برخلاف گرایش دموکراتیک ایالت خود پیروز شود و برای ششمین دوره به سنا راه یابد. رقیب او تروی جکسون، ۵۸ ساله و رئیس پیشین سنای ایالتی است که پس از کناره‌گیری غیرمنتظره گراهام پلاتنر، کشاورز صدف و نامزد پیشین دموکرات‌ها، به‌دلیل اتهامات سوءرفتار که او آنها را رد کرده بود، به‌عنوان نامزد این حزب معرفی شد.

رقابت‌های نزدیک دیگری نیز برای کرسی‌های سنا در ایالت‌های آیووا، نبراسکا، اوهایو و کارولینای جنوبی، که همگی در اختیار جمهوری‌خواهان هستند، برگزار می‌شود.

منبع: رویترز