سرنوشت کرسی سنا در ایالت میشیگان در رقابتی نزدیک میان عبدالسید، نامزد ترقی‌خواه دموکرات، و مایک راجرز، نامزد جمهوری‌خواه، رقم خواهد خورد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رقابت سنا در میشیگان میان عبدالسید، نامزد ترقی‌خواه دموکرات ۴۲ ساله، و مایک راجرز، نماینده پیشین جمهوری‌خواه کنگره ۶۳ ساله، روز یکشنبه با تحولی غیرمنتظره روبه‌رو شد. هیلی استیونز، نامزد دموکراتی که در انتخابات مقدماتی این حزب با اختلاف اندکی از عبدالسید شکست خورده بود، در اقدامی غافلگیرکننده از راجرز حمایت کرد.

این رقابت علاوه بر تأثیرگذاری بر ترکیب سنا، آزمونی مهم برای سنجش میزان اثرگذاری حملات هویتی جمهوری‌خواهان علیه عبدالسید است؛ نامزدی که در صورت پیروزی به نخستین سناتور مسلمان تاریخ آمریکا تبدیل خواهد شد.

پیروزی عبدالسید که از منتقدان رژیم صهیونیستی و حامی سیاست‌های لیبرال، از جمله نظام بهداشت و درمان همگانی است، همچنین می‌تواند جایگاه جناح چپ حزب دموکرات را در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ تقویت کند.

رقابت سنا در آلاسکا نیز با حاشیه‌هایی همراه شده است. روزنامه نیویورک‌تایمز گزارش داد که ستاد انتخاباتی مری پلتولا، نامزد ۵۳ ساله دموکرات، در جذب نامزدی سوم با نام و نام خانوادگی مشابه دن سالیوان، رقیب جمهوری‌خواه ۶۱ ساله او، نقش داشته است.

پلتولا این موضوع را رد کرده است. وزارت دادگستری دولت ترامپ تحقیقات کیفری درباره این اتهامات را آغاز کرده و برای جلوگیری از تأیید نتایج انتخابات نیز شکایتی ارائه داده است؛ با این حال، قاضی دادگاه درخواست اخیر را رد کرده است.

در تگزاس، جیمز تالاریکو، نامزد ۳۷ ساله دموکرات، بار دیگر امید‌های حزب خود را برای پیروزی در بزرگ‌ترین ایالت تحت کنترل جمهوری‌خواهان زنده کرده است. رقیب او، کن پکستون، دادستان کل جمهوری‌خواه ۶۳ ساله، که با رسوایی‌هایی روبه‌رو بوده، از حمایت مالی قابل توجه ایلان ماسک، ثروتمندترین فرد جهان، برخوردار شده است. ماسک صد‌ها میلیون دلار برای کمک به جمهوری‌خواهان در حفظ کنترل کنگره هزینه کرده است.

در کانزاس نیز آدام همیلتون، کشیش ۶۲ ساله یک کلیسای بزرگ، در نظرسنجی‌ها با اختلافی اندک از راجر مارشال، سناتور جمهوری‌خواه ۶۶ ساله، پیش افتاده است. کانزاس در انتخابات ۲۰۲۴ با اختلاف بیش از ۱۶ واحد درصد به ترامپ رأی داد و نزدیک به یک قرن است که سناتور دموکرات انتخاب نکرده است.

در ایالت مین، سوزان کالینز، سناتور جمهوری‌خواه ۷۳ ساله، بار دیگر تلاش می‌کند برخلاف گرایش دموکراتیک ایالت خود پیروز شود و برای ششمین دوره به سنا راه یابد. رقیب او تروی جکسون، ۵۸ ساله و رئیس پیشین سنای ایالتی است که پس از کناره‌گیری غیرمنتظره گراهام پلاتنر، کشاورز صدف و نامزد پیشین دموکرات‌ها، به‌دلیل اتهامات سوءرفتار که او آنها را رد کرده بود، به‌عنوان نامزد این حزب معرفی شد.

رقابت‌های نزدیک دیگری نیز برای کرسی‌های سنا در ایالت‌های آیووا، نبراسکا، اوهایو و کارولینای جنوبی، که همگی در اختیار جمهوری‌خواهان هستند، برگزار می‌شود.

منبع: رویترز

برچسب ها: ایالت میشیگان ، انتخابات آمریکا
خبرهای مرتبط
پنج عامل تعیین‌کننده در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا؛ جمهوری‌خواهان در معرض شکست
هانتر بایدن: شکست جمهوری‌خواهان می‌تواند ترامپ را به حمله دوباره به ایران سوق دهد
احتمال کسب اکثریت هر دو مجلس کنگره آمریکا از سوی دموکرات‌ها در انتخابات سوم نوامبر
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پارلمان گرینلند توافقنامه امنیتی با آمریکا را تصویب کرد
آیزنکوت: رفتار نتانیاهو خطری واقعی برای اسرائیل است
روسیه کاردار نروژ را احضار کرد
تهدید بمب‌گذاری در یک کشتی تفریحی عازم اراضی اشغالی
آخرین اخبار
روسیه کاردار نروژ را احضار کرد
آیزنکوت: رفتار نتانیاهو خطری واقعی برای اسرائیل است
پارلمان گرینلند توافقنامه امنیتی با آمریکا را تصویب کرد
تهدید بمب‌گذاری در یک کشتی تفریحی عازم اراضی اشغالی
حمایت نهایی اوباما از نامزد دموکرات‌ها در میشیگان
روسیه: رزمایش‌های آمریکا و کره جنوبی در نزدیکی مرز کره شمالی تحریک‌آمیز است
گزارش تهدیدهای بمب‌گذاری در چند فرودگاه اروپا
یمن از حمله به فرودگاه ابها و مواضع نظامی عربستان خبر داد
ادعای ترامپ: دیگر به اسرائیل کمک مالی نمی‌کنیم
نروژ ۱۰۷ میلیون دلار برای سرمایه‌گذاری دفاعی در اوکراین اختصاص می‌دهد
فرود اضطراری هواپیمای رژیم صهیونیستی در پی تهدید بمب‌گذاری
هزینه انفعال الزیدی مقابل آمریکا را مردم عراق می‌پردازند
لاوروف: درباره گزارش‌ها پیرامون حمله به ایران از آمریکا پیگیری نکردیم
قطر: تلاش‌ها برای توافق ایران و آمریکا ادامه دارد
گزارش فارن پالیسی از «قمار بزرگ» ترامپ در صورت حمله مجدد به ایران
درخواست تازه آمریکا از ناتو برای تأمین مالی تسلیحات اوکراین
ذخایر گاز اروپا در پایین‌ترین سطح از ۲۰۱۳
عربستان مدعی رهگیری یک پهپاد در مکه شد
رقابت میشیگان تحت تأثیر حمایت یک دموکرات از نامزد جمهوری‌خواه
۶ پرونده دموکرات‌ها برای به چالش کشیدن ترامپ در کنگره
آزمونی برای دور دوم ریاست‌جمهوری ترامپ و امید دموکرات‌ها به کنترل کنگره
چین: راهکار نظامی به سود تهران یا واشنگتن نیست
قاضی آمریکایی مانع فشار دولت ترامپ بر ایالت‌ها درباره رأی‌دهی غیرشهروندان شد
«نه به ترامپ» آیزنکوت زیر سایه نتانیاهو نخواهد رفت
رویترز: تهران و واشنگتن از توافق برای پایان جنگ دور هستند
حمله پهپادی اوکراین به پالایشگاه نفت روسیه در یاروسلاول
هانتر بایدن: شکست جمهوری‌خواهان می‌تواند ترامپ را به حمله دوباره به ایران سوق دهد
هشدار آمریکا به شهروندان خود در عربستان درباره خطر حمله به فرودگاه‌ها
احتمال کسب اکثریت هر دو مجلس کنگره آمریکا از سوی دموکرات‌ها در انتخابات سوم نوامبر
محبوبیت ترامپ در آستانه انتخابات به پایین‌ترین حد خود نزدیک می‌شود