باشگاه خبرنگاران جوان - در پیام سرلشکر خلبان علی عبداللهی آمده است: ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی برای ملت ایران یک مناسبت تقویمی نیست؛ سند زنده استکبارستیزی است.

در ادامه این پیام تاکید شده است: این روز در حافظه تاریخی ایرانیان یادآور سه رخداد درس آموز است؛ تبعید امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳، کشتار دانش‌آموزان انقلابی در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸؛ سه حادثه‌ای که در ذیل کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ و عملیات «آژاکس»، از همان لحظه، آمریکا را بدهکار ملت ایران کرده است.

رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح اضافه کرد: پس از ۲۸ مرداد، خصومت آمریکا علیه ایران یک خط ممتد بوده است، نه حوادث و رخداد‌هایی پراکنده؛ حمایت و همراهی با صدام در جنگ تحمیلی هشت‌ساله، پشتیبانی از منافقین و گروهک‌های ضدانقلاب، ترور دانشمندان هسته‌ای، جنگ اقتصادی و تحریمی، مسدود کردن اموال ملت ایران، ترور ناجوانمردانه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و مشارکت عملیاتی با رژیم صهیونیستی در جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ که به شهادت قائد امت و رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی حضرت امام سیدعلی خامنه‌ای (قدس سره الشریف)، فرماندهان عالی نیرو‌های مسلح، رزمندگان و مدافعان غیور وطن و جمع کثیری از ایرانیان مظلوم بویژه کودکان معصوم منجر شد، تنها بخشی از این دشمنی دائمی و زنجیره‌ای آمریکایی‌ها علیه این کشور است که پرونده سیاه آن همچنان باز و جهانیان شاهد تجاوزگری‌ها و جنایت آفرینی‌های کاخ سفید علیه انقلاب و میهن اسلامی است.

در پیام سرلشکر عبداللهی آمده است: امروز نبرد ترکیبی ایران و آمریکا، فراتر از یک منازعه نظامی، در حال جابه‌جایی هندسه قدرت جهانی است و ایران مقتدر از مسیر کنترل تنگه هرمز به عنوان گلوگاه حیاتی انرژی و تعیین قواعد دسترسی به آن به عنوان چهارمین قطب قدرت ظهور کرده است؛ و نظم تک‌قطبی در برابر این واقعیت جدید زانو زده است که ملت‌ها و قدرت‌های منطقه‌ای می‌توانند بدون اتکا به چتر امنیتی آمریکا، امنیت خود را تامین کنند.

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء (ص) با تاکید بر اینکه قدرت نظامی برای ما هدف نیست؛ ابزار است، تصریح کرده است: ایران خواهان جنگ نیست، اما رهنامه (دکترین) ما بر اساس واقعیت‌ها و مقتضیات زمانه از «پدافند» به «ابتکار آفندی» و از «مدیریت بحران» به «نظم‌سازی» گذر کرده است.

در ادامه این پیام آمده است: در این صحنه افتخارآمیز، نقشه ایران برای امنیت پایدار بر پنج اصل استوار است:

۱. پایان جنگ در همه جبهه‌ها، به ویژه لبنان و غزه؛ مذاکره همزمان با تهدید، تحمیل است.

۲. رفع کامل تحریم‌ها و آزادسازی اموال مسدودشده ملت ایران.

۳. پرداخت غرامت جنگ‌های تحمیلی؛ ملت ایران بدهکار نیست، طلبکار است.

۴. به‌رسمیت شناختن حاکمیت ایران بر تنگه هرمز و جایگزینی «سازوکار هرمز» با چتر امنیتی فرسوده آمریکا.

۵. تضمین عدم تجاوز مجدد و شکل‌گیری ترتیبات امنیتی درون‌زا در غرب آسیا.

سرلشکر عبداللهی در ادامه پیام خود یادآور شده است: این پنج اصل، طرح صلح از موضع ضعف نیست؛ دکترین نظم‌سازی از موضع قدرت و در پرتو مقاومت فعال است. ایران به دنبال سلطه (هژمونی) نیست؛ بلکه در پی پایان سلطه‌ای است که ۷۳ سال پیش با کودتای ۲۸ مرداد تحمیل شد و امروز در سایه عبرت‌های ۱۳ آبان به پایان راه خود رسیده است.

وی تاکید کرده است: مسیر ما مسیر امامین کبیر (ره) و شهید (قدس سره الشریف) انقلاب اسلامی است که آمریکا را به‌عنوان «شیطان بزرگ» معرفی و راهبرد و سیاست «نه شرقی، نه غربی» و «مقاومت فعال» جمهوری اسلامی را به واقعیت انکارناپذیر کشور تبدیل کرده است که پرچم آن در دستان با کفایت مقام عظمای ولایت و رهبری و فرمانده کل قوا حضرت امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله¬العالی) است و نیرو‌های مسلح با تبعیت محض از معظم له، تداوم آن را در میدان نظامی و سنگر‌های جنگ ترکیبی و شناختی ضمانت می‌کنند.

در ادامه این پیام آمده است: اینجانب به نمایندگی از نیرو‌های مسلح مقتدر کشور با گرامی‌داشت یوم الله ۱۳ آبان «روز ملی مبارزه با استکبار جهانی» و تجدید میثاق با شهیدان انقلاب اسلامی و ایران عزیز بویژه امام شهید (اعلی‌الله مقامه الشریف)، در لبیک به تدابیر و فرامین اخیر فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی) و هشدار به اردوگاه دشمن اهریمن صفت تأکید می‌کنم:

نیرو‌های مسلح و مدافعان تاریخ ساز وطن، به مدد برخورداری از حمایت ملی مردم مبعوث شده ایران به عنوان یکی از ارکان بازدارندگی برابر ایران ستیزان داخلی و خارجی، آمادگی رزمی هوشمندانه را الزام «بازدارندگی حداکثری» می‌دانند و با روزآمدسازی بانک اهداف و در تیررس قرار دادن دارایی‌های مادی و غیرمادی دشمن آمریکایی- صهیونیستی، هر سطح و نوع تهدید را با پاسخ فوری، تأثیرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی پاسخ می‌دهند.