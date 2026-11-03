معاون توسعه نوآوری پارک فناوری پردیس گفت: سومین المپیک فناوری با حضور بیش از ۱۳ هزار شرکت‌کننده از ۱۱۸ کشور جهان و رشد ۹۰ درصدی مشارکت بین‌المللی، گام بلندی در مسیر جهانی‌شدن رقابت‌های فناورانه ایران برداشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - مجتبی جباری‌پور، معاون توسعه نوآوری پارک فناوری پردیس در گفت‌و‌گو با خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه امروز نخستین روز برگزاری مرحله نهایی سومین دوره المپیک فناوری در منطقه بین‌المللی نوآوری ایران است، اظهار کرد: برخلاف پیش‌بینی‌های اولیه، این دوره از رقابت‌ها با استقبال قابل‌توجهی در سطح بین‌المللی همراه شده و از نظر تعداد شرکت‌کنندگان و گستره جغرافیایی حضور کشورها، رشد چشمگیری را تجربه کرده است.

وی افزود: امسال بیش از ۱۳ هزار نفر در بخش‌های مختلف المپیک فناوری حضور دارند و تعداد شرکت‌کنندگان بین‌المللی نیز در مقایسه با دوره گذشته حدود ۹۰ درصد افزایش یافته است. همچنین نمایندگانی از ۱۱۸ کشور جهان در این رویداد حضور دارند که نشان‌دهنده افزایش جذابیت و جایگاه بین‌المللی این رقابت‌هاست.

معاون توسعه نوآوری پارک فناوری پردیس با اشاره به ارتقای سطح کیفی و محتوایی رقابت‌ها بیان کرد: در برخی حوزه‌ها، علاوه بر افزایش تعداد شرکت‌کنندگان، شاهد توسعه زیرساخت‌ها و تنوع بیشتر مشارکت‌کنندگان هستیم. برای نمونه، در حوزه امنیت سایبری، پلتفرم‌ها و کسب‌وکار‌های مختلفی سامانه‌های خود را برای ارزیابی و سنجش امنیت سایبری در اختیار این رقابت‌ها قرار داده‌اند.

جباری‌پور ادامه داد: در بخش نبرد ربات‌ها نیز تیم‌های متنوع‌تری نسبت به سال گذشته حضور یافته‌اند که این موضوع به ارتقای سطح رقابت‌ها و افزایش جذابیت فنی این بخش کمک کرده است.

وی با تأکید بر ارتقای هم‌زمان ابعاد کمی، کیفی و بین‌المللی سومین المپیک فناوری خاطرنشان کرد: امیدواریم با برگزاری مطلوب این دوره و انعکاس گسترده دستاورد‌ها و اخبار آن، زمینه برای استقبال بیشتر نخبگان، فناوران و تیم‌های تخصصی در سال آینده فراهم شود و شاهد مشارکت گسترده‌تری در سطح ملی و بین‌المللی باشیم.

معاون توسعه نوآوری پارک فناوری پردیس در پایان ابراز امیدواری کرد که تداوم برگزاری این رویداد، به تقویت جایگاه ایران در عرصه رقابت‌های فناورانه بین‌المللی و ایجاد فرصت‌های تازه برای شناسایی و معرفی استعداد‌های برتر فناوری منجر شود.

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برچسب ها: المپیک ، فناوری ، تیم های بین المللی
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