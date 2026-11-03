مدیرکل امور مالیاتی گیلان از اجرای ۵۵ پروژه در قالب طرح نشان‌دار کردن مالیات در گیلان خبر داد و گفت : ارائه اظهارنامه مالیاتی سال جاری تا پایان آبان تمدید شد.‌

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی - حسن صیاد زمردی امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه از تمدید ارائه اظهارنامه مالیاتی سال جاری تا پایان آبان خبر داد و گفت: طی شرایط جنگی مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان‌ مشاغل تا پایان آبان ماه تمدید شد.

مدیرکل امور مالیاتی گیلان طرح نشان‌دار کردن مالیات در سه سال اخیر اشاره و افزود: نشان‌دار کردن مالیات در واقع انتخاب محل هزینه‌کرد مالیات توسط مودیان مالیاتی است که با تسهیل امور، سبب‌ساز توسعه و پیشرفت استان خواهد بود.

مدیرکل امور مالیاتی گیلان با اشاره به اجرای ۵۵ پروژه در قالب طرح نشان‌دار کردن مالیات اضافه کرد: مودیان می‌توانند با انتخاب محل هزینه‌کرد مالیات خویش در حوزه‌های مختلف عمرانی، درمانی، محرومیت‌زدایی و ... مشارکت داشته باشند.

صیاد زمردی در پایان بیان کرد: سامانه ۱۵۲۶ به صورت شبانه‌روزی آماده دریافت نظرات، انتقادات و شکایات مردمی است.

وی اظهار داشت : همه مشاغل از جمله پزشکان باید از دستگاه پوز استفاده کنند ، عدم استفاده از مشاغلی که موظف به استفاده از این دستگاه هستند در صورت گزارش معتبر برخورد جدی می شود. 

 

برچسب ها: مالیات ، مشاغل
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