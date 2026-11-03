رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی از اخذ 20 فقره ضمانت الکترونیک در شعب دادسرا و محاکم استان آذربایجان غربی خبر داد. 

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد علی نژاد رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت :اولین گام‌های اخذ ضمانت الکترونیکی در شعب دادسرا و محاکم استان آذربایجان غربی برداشته شد و 20 فقره اخذ ضمانت از متهمان به صورت الکترونیک اجرا شد که در این میان دادسرای شهرستان مهاباد با صدور 12 ضمانت الکترونیکی در استان پیشتاز است.

وی افزود: با استفاده از ظرفیت وثیقه‌گذاری الکترونیکی، وثایق معرفی‌شده در کوتاه‌ترین زمان و بدون نیاز به طی فرآیند‌های زمان‌بر سنتی به صورت الکترونیکی توقیف و پس از صدور قرار قبولی وثیقه، متهمان آزاد شدند.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به نقش این سازوکار در تسریع فرآیند‌های قضایی گفت: اجرای ضمانت الکترونیکی ، ضمن تسهیل پذیرش وثیقه‌ای که در حوزه قضایی دیگری قرار دارد، از معطلی متهم و اطاله دادرسی جلوگیری کرد.