رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی از اخذ 20 فقره ضمانت الکترونیک در شعب دادسرا و محاکم استان آذربایجان غربی خبر داد. 

 باشگاه خبرنگاران جوان - محمد علی نژاد  رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی  گفت :اولین گام‌های اخذ ضمانت الکترونیکی در شعب دادسرا و محاکم استان آذربایجان غربی برداشته شد و 20 فقره اخذ ضمانت از متهمان به صورت الکترونیک اجرا شد که در این میان دادسرای شهرستان مهاباد با صدور 12 ضمانت الکترونیکی در استان پیشتاز است. 

وی افزود: با استفاده از ظرفیت وثیقه‌گذاری الکترونیکی، وثایق معرفی‌شده در کوتاه‌ترین زمان و بدون نیاز به طی فرآیند‌های زمان‌بر سنتی به صورت الکترونیکی توقیف و پس از صدور قرار قبولی وثیقه، متهمان آزاد شدند.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به نقش این سازوکار در تسریع فرآیند‌های قضایی گفت: اجرای ضمانت الکترونیکی ، ضمن تسهیل پذیرش وثیقه‌ای که در حوزه قضایی دیگری قرار دارد، از معطلی متهم و اطاله دادرسی جلوگیری کرد.

برچسب ها: سند ضمانت ، دادگستری
خبرهای مرتبط
دادستان اردبیل؛
دستگاه قضائی اردبیل با جدیت تخلفات فضای مجاری را رصد می‌کند
در پیک بامدادی بیست و چهارم تیر ماه می‌شنوید؛
از چاله ضمانت به چاه شرکت‌های کاغذی + صوت
مقام بانکی انگلیس: کری هیچ سند ضمانتی درباره مبادله بانکی با ایران ارائه نکرد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
مشارکت مؤدیان مالیاتی در احداث کانون پرورش فکری سلماس/ گامی ماندگار در توسعه فرهنگی
بهره‌برداری از طرح‌های آبیاری ۱۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی پیرانشهر با سرمایه‌گذاری ۱۷ همتی
 نشانه‌های عینی بهبود زیستی دریاچه ارومیه با بازگشت آرتمیا/ افزایش حجم آب به ۲.۵۵ میلیارد مترمکعب
کسری ۱۵۰ میلیارد مترمکعبی آب‌های زیرزمینی/ مدیریت مصرف آب و توسعه زیرساخت‌ها، شرط حیاتی توسعه پایدار است
جهش علمی دانشگاه ارومیه/ حضور رکورددار پژوهشگران در جمع ۲ درصد دانشمندان برتر جهان
 خودسازی در دوران جوانی تضمین‌کننده سعادت آینده است 
تمهیدات ترافیکی پلیس راهور برای مراسم ۱۳ آبان در مرکز آذربایجان غربی
افتتاح زیرساخت حیاتی برق بادین‌آباد پیرانشهر با حضور وزیر نیرو/ گامی بزرگ در توسعه کشاورزی آذربایجان‌غربی
بسیج دانش‌آموزی آذربایجان غربی پیشران دفاع از آرمان‌های انقلاب است
آغاز رقابت‌های تنیس روی میز قهرمانی آزاد و دسته برتر جوانان پسر کشور در ارومیه
صدور ۲۰فقره ضمانت الکترونیکی در آذربایجان غربی
ثبت بیش از ۳۹ هزار تماس و امدادرسانی به ۱۰ هزار مصدوم در آذربایجان‌غربی
پایانه رازی وارد چرخه تأمین کالاهای اساسی کشور شد/ تردد روازنه ۲۰ کامیون
خیز آذربایجان غربی برای ثبت جهانی روستای حسنلو
 هدف‌گذاری درآمد پایدار و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی با استفاده از ظرفیت منطقه آزاد ماکو
 تمرکز دولت بر پروژه‌های مولد و رفع ناترازی برق
مدیریت مصرف اولویت اول کشور؛ احیای دریاچه ارومیه با جدیت دنبال می‌شود
آذربایجان‌غربی در مسیر جهش توسعه‌ای/ از الگوی مدیریت بحران در صنعت آب و برق تا خیزش اقتصادی
تأکید وزیر نیرو بر شتاب‌بخشی به طرح‌های راهبردی آب و برق آذربایجان‌غربی
وزیر نیرو در جریان آخرین وضعیت دریاچه ارومیه قرار گرفت