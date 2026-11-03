باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با افزایش ۱۷۵ هزار و ۱۷۸ واحد در سطح ۷ میلیون و ۸۲۴ واحدی ایستاد؛ شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۳۹ هزار و ۲۸۳ واحد در ارتفاع ۲ میلیون و ۲۱۴ هزار واحد قرار گرفت.

فملی، فارس و فولاد بیشترین تاثیر و سه نماد شبندر، داروند و وکغدیر پرتراکنش‌ترین نماد‌های بازار بورس ایران بودند.

شاخص کل فرابورس نیز هزار و ۱۶۹ واحد در ارتفاع ۶۶ هزار و ۷۱۹ واحدی ایستاد؛ امروز آریا، کگهر و فزر بیشترین تاثیر و سه نماد فپردیس، وسرمایه و شکیمیا پرتراکنش‌ترین نماد‌های بازار فرابورس بودند.

فرآورده‌ها نفتی، فلزات اساسی و شیمیایی برترین گروه صنعتی امروز بازار سرمایه ایران بودند.