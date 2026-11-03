ائتلاف سعودی مدعی رهگیری و سرنگونی یک پهپاد در منطقه مکه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در یمن، روز سه‌شنبه مدعی شد یک فروند پهپاد در منطقه مکه رهگیری و سرنگون شده است.

المالکی ادعا کرد سامانه‌های پدافند هوایی عربستان در مقابله با این تهدید هوایی موفق عمل کرده‌اند.

وی افزود این اقدام در چارچوب تلاش‌های مستمر برای حفاظت از حریم هوایی و مناطق غیرنظامی در برابر آنچه تعرضات خصمانه خواند، انجام شده است.

این ادعا در حالی مطرح شده است که یحیی سریع، سخنگوی نظامی انصارالله یمن، پیش‌تر ادعای عربستان درباره رهگیری پهپاد در آسمان مکه را تکذیب کرده بود.

منبع: الجزیره

برچسب ها: حمله پهپادی ، حمله به عربستان
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۷ ۱۲ آبان ۱۴۰۵
صحنه سازی ابلحانه
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