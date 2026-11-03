مسابقات تنیس روی میز قهرمانی آزاد و دسته برتر جوانان پسر کشور با حضور ۲۳۸ ورزشکار از ۳۱ استان، به میزبانی هیأت تنیس روی میز آذربایجان‌غربی در ارومیه آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -مسابقات تنیس روی میز قهرمانی آزاد و دسته برتر جوانان پسر کشور از ۱۲ تا ۱۵ آبان‌ماه در سالن سه‌هزارنفری شهیدان آهندوست ارومیه برگزار می‌شود که طی آن، ورزشکاران در دو بخش آزاد و دسته برتر به مصاف یکدیگر می‌روند.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، مسابقات بخش آزاد روزهای ۱۲ و ۱۳ آبان‌ماه برگزار می‌شود و رقابت‌های دسته برتر نیز در روزهای ۱۴ و ۱۵ آبان‌ماه پیگیری خواهد شد.

در این دوره از مسابقات، ۲۳۸ ورزشکار از ۳۱ استان کشور حضور دارند و ۱۶ بازیکن برتر کشور نیز برای رقابت در سطح دسته برتر به میدان می‌روند.

میزبانی این رویداد ملی در ارومیه، فرصتی برای نمایش ظرفیت‌های ورزشی آذربایجان‌غربی و فراهم‌کردن زمینه رقابت استعدادهای برتر تنیس روی میز کشور است.

برچسب ها: رقابتهای تنیس ، مسابقات کشوری
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