معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش گفت: سپردن برنامه‌ریزی، تدبیر و اجرا به نوجوانان، فعالیت‌ها را خلاقانه‌تر، بانشاط‌تر و به‌روزتر می‌سازد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعهآئین روز دانش‌آموز اندیشه‌ورز، استکبارستیز و سازنده ایران فردا» به مناسبت فرارسیدن ۱۳ آبان و روز دانش‌آموز با حضور دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی و جمعی از مسئولان کشوری برگزار شد.

در این آئین صادق حسین‌زاده ملکی، معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به خاطرات و تجربیات سال‌های گذشته و دیدارهای دانش‌آموزی، بر رویکرد این وزارتخانه در زمینه میدان‌داری و نقش‌آفرینی فعال نوجوانان تأکید کرد.

معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به نگاه حمایتی نظام نسبت به مسئولیت‌پذیری نسل جوان و نوجوان اظهار داشت: در بسیاری از کشورهای دنیا سنین پیش‌رانی، سنین جوانی است، اما در ایران عزیز ما این سنین به نوجوانی رسیده است؛ لذا اگر نقش و مسئولیت دانش‌آموزان در نظام تعلیم و تربیت و فضای فرهنگی و اجتماعی کشور به رسمیت شناخته شود، بسیاری از مشکلات لاینحل امروز و فردا توسط خود نوجوانان حل خواهد شد.

وی با یادآوری تجربه سال گذشته در اجرای الگوی «نقشینه» در مدارس، از استمرار این روند و تعاملات گسترده با نهادهای مختلف از جمله ائمه جمعه، صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی، سپاه و دفتر تبلیغات اسلامی خبر داد و افزود: راهبرد ما این است که در هر موقعیتی که دانش‌آموز توانایی میدان‌داری دارد، امور به آنان سپرده شود و نباید از خطاهای احتمالی نوجوانان هراس داشت. 

وی تصریح کرد: خطای نوجوانان در مسیر تجربه‌اندوزی، به مراتب مفیدتر و کم‌هزینه‌تر از خطاهای دوران بزرگسالی است و به رشد و پختگی آن‌ها کمک شایانی خواهد کرد.

 ملکی در ادامه سخنرانی خود در جمع دانش‌آموزان و فعالان این حوزه، با اشاره به بازخورد مثبت و درخشان اجرای دانش‌آموزان در برنامه‌های مختلف اظهار داشت: تجربه نشان داده است که هرگاه میدان‌داری در مدرسه، فرامدرسه، خانواده و محله با پشتیبانی اساتید و بزرگ‌ترها در اختیار دانش‌آموزان قرار گیرد، اتفاقات بسیار درخشانی در کشور رقم خواهد خورد.

معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش با استناد به پیش‌بینی‌های قطعی رهبر شهید انقلاب درباره نسل نوجوان و جوان تصریح کرد: ایشان در دیداری که چند سال پیش با نوجوانان داشتند، با تأکید بر اینکه دانش‌آموزان باید سهم و نقش خود را به خوبی بدانند، فرمودند: نوجوانان عزیز من، شما همان نسلی هستید که کشور را به اوج خواهید رساند و ان‌شاءالله شاهد خواهیم بود که این اتفاق به زودی زود رخ خواهد داد.

برچسب ها: مدارس سما ، دانشگاه آزاد
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