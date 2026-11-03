باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - در جریان نمایشگاه نهاده‌های دام، طیور و آبزیان و صنایع وابسته نیز قراردادهای اجرایی به ارزش ۲۰ میلیون دلار منعقد شده است.

حجت‌اله ذبیحی با اشاره به عملکرد صادراتی صنعت داروهای دامپزشکی اظهار کرد: امسال موفق شدیم ۴۸ میلیون دلار داروهای دامپزشکی به بازارهای هدف صادر کنیم. همچنین در جریان برگزاری نمایشگاه نهاده‌های دام، طیور و آبزیان و صنایع وابسته، قراردادهایی به ارزش ۲۰ میلیون دلار منعقد شد که بخش قابل توجهی از آن‌ها به مرحله دریافت پیش‌پرداخت رسیده و زمینه تأمین نقدینگی شرکت‌های تولیدکننده را فراهم کرده است.

وی با اشاره به مزیت‌های رقابتی محصولات ایرانی در بازارهای بین‌المللی افزود: یکی از مهم‌ترین مزیت‌های داروهای دامپزشکی تولید داخل، قیمت رقابتی آن‌هاست؛ به‌طوری‌که قیمت این محصولات حدود ۵۰ درصد کمتر از میانگین قیمت جهانی است. در کنار مزیت قیمتی، کیفیت بالای محصولات شرکت‌های پیشرو داخلی نیز موجب شده است برندهای ایرانی جایگاه مناسبی در بازارهای جهانی به دست آورند.

ذبیحی با بیان اینکه محصولات دارویی دامپزشکی ایران به بیش از ۱۶ کشور صادر می‌شود، تصریح کرد: در پی تحولات ژئوپلیتیک و محدودیت‌های حمل‌ونقل در مسیر اوکراین، بازار روسیه به یکی از بازارهای اصلی هدف صادراتی ایران تبدیل شده است.

رئیس سندیکای تولیدکنندگان و صادرکنندگان داروهای دامپزشکی ایران ادامه داد: کشورهای عمان، افغانستان، عراق، ازبکستان، جمهوری آذربایجان، تاجیکستان و روسیه از جمله مقاصد اصلی صادرات محصولات دارویی دامپزشکی ایران هستند.

حمایت از نوآوری و تولید با تسهیلات صندوق زیست‌پروری

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش صندوق زیست‌پروری در حمایت از فعالیت‌های تحقیق و توسعه شرکت‌های تولیدکننده گفت: این صندوق با مشارکت بخش خصوصی و تحت نظارت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری فعالیت می‌کند و حمایت از محققان و شرکت‌های دانش‌بنیان را در دستور کار دارد.

ذبیحی افزود: صندوق زیست‌پروری از طریق ارائه تسهیلات کم‌بهره و مشارکت در اجرای پروژه‌های تحقیقاتی، به توسعه فعالیت‌های پژوهشی و تجاری‌سازی دستاوردهای علمی کمک می‌کند و نقش مؤثری در کاهش فاصله میان علم و تولید دارد.

وی همچنین از فراهم شدن امکان استفاده از ضمانت‌نامه‌های صندوق زیست‌پروری برای تسهیل امور گمرکی شرکت‌های تولیدکننده خبر داد و گفت: با امضای تفاهم‌نامه میان این صندوق و گمرک جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های تولیدکننده می‌توانند به جای پرداخت نقدی هزینه‌های گمرکی، از ضمانت‌نامه‌های صادرشده توسط صندوق استفاده کنند.

رئیس سندیکای تولیدکنندگان و صادرکنندگان داروهای دامپزشکی ایران خاطرنشان کرد: این سازوکار ضمن کاهش فشار نقدینگی بر واحدهای تولیدی، به تسهیل فرآیندهای گمرکی و تداوم فعالیت شرکت‌ها کمک می‌کند.