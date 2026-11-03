باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی چمران در حاشیه جلسه امروز (سه‌شنبه) شورای شهر تهران با اشاره به دستور کار این جلسه، اظهار کرد: گزارش حسابرسی شرکت‌های شهر سالم و پیام‌رسا برای سال مالی ۱۴۰۴ و بررسی طرح تشکیل قرارگاه مشارکتی و هماهنگی به‌منظور رسیدگی به چالش‌های باغات مناطق ۵، کن، کوهسار، فرحزاد و حصارک در دستور کار جلسه قرار دارد.

وی درباره انتشار خبری مبنی بر برگزار نشدن انتخابات و تکذیب یک عضو مجلس گفت: من یک‌بار خواهش کردم تا زمانی که موضوعی در این زمینه قطعی نشده است، اعلام نشود. در مورد انتخابات و تاریخ برگزاری آن نیز تا زمانی که موضوع به‌طور دقیق مسجل و مشخص نشده است، اطلاع‌رسانی نکنید و اجازه دهید شورا‌ها در هر صورت به کار خود ادامه دهند؛ چراکه این اظهارنظر‌ها مدام شرایط داخلی آنها را به هم می‌ریزد و این وضعیت که هستیم یا نیستیم، در نهایت مشکلاتی ایجاد می‌کند.

وی اضافه کرد: همان موضوع که هیچ تاریخی مشخص نشده، همچنان به قوت خود باقی است. بنابراین، مجدداً از همه شورا‌های کشور و شورای خودمان خواهش می‌کنم که به کار خودمان ادامه دهیم. هر زمانی را که قانون تعیین کند و مقرر شود انتخابات باید در آن برگزار شود، ان‌شاءالله انتخابات نیز برگزار خواهد شد. اعلام آن فعلاً از سوی وزارت کشور نیست؛ چراکه اعلام تاریخ و زمان انتخابات بر عهده مجلس شورای اسلامی است.

چمران اضافه کرد: کمیته‌ای که برای انتخابات تشکیل شده، موضوع را به وزارت کشور اعلام می‌کند و وزارت کشور نیز تاریخ آن را اعلام خواهد کرد. اما در حال حاضر، چون در شرایط جنگی هستیم، این موضوع به شعام سپرده شده و به آن مجموعه نامه‌نگاری شده است و آنها باید زمان برگزاری انتخابات را تعیین کنند. بنابراین، خود شعام باید این موضوع را مشخص کند که البته تاکنون هیچ تاریخی را تعیین نکرده و صحبتی نیز در این زمینه مطرح نکرده است. به همین دلیل، حدس و گمان زدن و مطرح کردن تحلیل‌های خبری را صحیح نمی‌دانم.

رییس شورای شهر درباره احداث پل در محدوده انبار نفت برای تسهیل رفت و آمد مطرح کرد: این پل صرفاً برای موضوع انبار نفت نیست. پل از نظر حمل‌ونقل و ترافیک نیز کمک‌کننده است. به هر حال، پلی که احداث می‌شود، به رفت‌وآمد کمک می‌کند و مسیر را اصلاح می‌کند تا عبور خودرو‌ها از داخل مناطق مسکونی انجام نشود.

وی ادامه داد: شرکت نفت چند نامه ارسال کرده است و نامه دوم آنها نیز چند روز پیش به دست ما رسید. آنها مشکلاتی دارند و به انبار نفت و سوخت در داخل شهر نیاز دارند تا بتوانند سوخت مورد نیاز را به‌موقع به همه بخش‌ها برسانند. به همین دلیل، می‌گویند مکان‌هایی که در خارج از شهر برای این منظور در نظر گرفته و احداث کرده‌اند، فاصله زیادی دارند و انتقال سوخت از آن نقاط زمان‌بر است؛ بنابراین، باید در داخل شهر انبار احداث کنیم.

چمران اضافه کرد: من پیشنهاداتی از نظر نحوه ساخت‌وساز با آنها دارم که فعلاً نمی‌خواهم بازگو کنم و قرار است درباره اینکه اساساً این تأسیسات چگونه ساخته شوند، با آنها صحبت کنیم. اما هم شهردار و هم شورا به وزیر نفت نامه نوشته‌اند. شهردار نیز به وزیر کشور نامه ارسال کرده است که این مکان، جای مناسبی برای انبار نفت نیست. خود آنها نیز این موضوع را قبول دارند، منتها فعلاً نتوانسته‌اند مکان مناسب دیگری را پیدا کنند.

وی در خصوص وضعیت نظافت شهر تهران نیز تصریح کرد: ما نیز از وضعیت نظافت شهر رضایت نداریم و منتظریم برنامه‌ای جامع و مناسب در این زمینه ارائه شود. البته وضعیت در تمام نقاط شهر یکسان نیست و به عملکرد پیمانکاران بستگی دارد. در حال حاضر دو پیمانکار با مشکل مواجه هستند که باید خلع ید شوند و طبیعتاً در چنین شرایطی عملکرد مناسبی ندارند. تلاش ما بر این است که مشکلات هرچه سریع‌تر برطرف شود و سایر پیمانکاران نیز وظایف خود را به‌درستی انجام دهند. به هر حال، پیمانکاری که عملکرد مناسبی نداشته باشد و به تعهدات خود عمل نکند، کنار گذاشته خواهد شد.

چمران ادامه داد: مقرر شده است در صورتی که پیمانکار حقوق ۳۵۰ کارگر را پرداخت نکند، شهرداری این مبالغ را پرداخت کرده و در حساب‌های پیمانکار لحاظ کند.

وی در خصوص حضور زباله‌گرد‌ها در سطح شهر نیز گفت: من این موضوع را پیگیری کردم تا مشخص شود آیا همچنان سلاطین زباله‌گردی در این حوزه حضور دارند یا خیر؟، اما در پاسخ اعلام شد که جمع‌آوری پسماند توسط شهرداری انجام می‌شود. با این حال، مشکل هنوز به‌طور کامل برطرف نشده و امیدواریم با برنامه‌ریزی مناسب، اقدامات مؤثری در این زمینه صورت بگیرد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به آخرین وضعیت نرخ‌گذاری مجموعه‌های ورزشی و پیشنهاد رایگان شدن استفاده از آنها خاطرنشان کرد: برای این موضوع نرخ‌گذاری انجام شده و بودجه نیز در نظر گرفته‌ایم. بنابراین، اگر قرار باشد این پیشنهاد اجرایی شود، باید در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی شود.

چمران درباره رانندگانی که برچسب تاکسی‌های برقی را جدا کرده‌اند، گفت: این رانندگان مرتکب تخلف شده‌اند و شرکت تاکسیرانی باید امتیاز آنها را لغو کرده و در اختیار متقاضیان دیگر قرار دهد.

وی در رابطه با وضعیت ترافیک تهران پس از بارندگی ساعات اخیر نیز یادآور شد: وضعیت ترافیک تفاوتی با روز‌های گذشته نداشت. امیدواریم بارش‌ها ادامه پیدا کند تا مشکلات مربوط به کمبود آب در سدها، وضعیت هوا، آلودگی و بخش کشاورزی برطرف شود.