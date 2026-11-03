رئیس پارک علم و فناوری فارس از رونمایی سه محصول فناورانه و پیشرفته در حوزه‌های هوش صنعتی، پایش خوردگی و بردهای الکترونیکی ویژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - یوسف مظاهری رئیس پارک علم و فناوری فارس، با اشاره به رونمایی از محصولات فناورانه در این نمایشگاه اظهار کرد: امروز سه محصول ویژه از شرکت‌های فناور مستقر در پارک علم و فناوری فارس رونمایی می‌شود و سایر توانمندی‌ها و دستاورد‌های شرکت‌های فناور نیز در این نمایشگاه در معرض دید علاقه‌مندان و فعالان صنعت قرار گرفته است.

او افزود: نخستین محصول رونمایی‌شده در حوزه پتروشیمی و مرتبط با سامانه‌های هوشمند کنترل و پایش است. محصول دوم در حوزه خوردگی و حفاظت صنعتی قرار دارد که با طراحی کوپن‌های خوردگی و ساخت تجهیزی تخصصی، امکان انجام دقیق آزمون‌های پایش خوردگی را فراهم می‌کند.

مظاهری ادامه داد: محصول سوم نیز از سوی شرکت امواج آبی، از شرکت‌های توانمند پارک علم و فناوری فارس، در حوزه برد‌های الکترونیکی و با تمرکز بر صنایع پتروشیمی، نفت و گاز ارائه شده است.

رئیس پارک علم و فناوری فارس خاطرنشان کرد: این محصولات نشان‌دهنده ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شرکت‌های فناور استان در ارائه راهکار‌های نوآورانه و توسعه فناوری‌های مورد نیاز صنایع کشور است.

برچسب ها: رونمایی ، محصول ، دانش بنیان ، پارک علم و فناوری فارس ، پتروشیمی
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