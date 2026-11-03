باشگاه خبرنگاران جوان_ مرتضی دهقان نصیری، در ادامه افزود: در جریان این بازدیدها، دو واحد غیرمجاز ریخته‌گری و یک واحد تولید زغال صنعتی شناسایی شدند که بدون دریافت مجوز‌های قانونی و بدون تجهیزات کنترل و کاهش آلودگی هوا، در بافت روستا فعالیت می‌کردند و موجب نارضایتی ساکنان شده بودند.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان قم با بیان اینکه پرونده تخلف این واحد‌ها با هدف جلوگیری از ادامه فعالیت‌های غیرمجاز به مراجع قضایی ارسال خواهد شد، تصریح کرد: از شهروندان محترم خواهشمندیم گزارش‌ها و شکایت‌های زیست‌محیطی خود را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۴۰ به‌صورت شبانه‌روزی به اداره کل محیط زیست استان اطلاع دهند.