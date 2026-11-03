در آستانه روز دانش‌آموز فرمانده سپاه شهدا و رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی آذربایجان غربی در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان ضمن تجدید میثاق، بر نقش‌آفرینی پیشتازانه و بی‌بدیل نسل نوجوان در عرصه‌های علمی، ایمانی و دفاع از ارزش‌های انقلاب تأکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج دانش‌آموزی و در آستانه روز دانش آموز سردار محمدحسین رجبی فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی و جهانگیر اسلام‌پرست مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی استان به همراه جمعی از دانش‌آموزان با حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدمهدی قریشی نماینده ولی‌فقیه در استان دیدار و گفتگو کردند.

سردار رجبی در این دیدار با اشاره به نقش کلیدی نسل جوان در حفظ امنیت فکری جامعه از ظرفیت‌های بی‌نظیر بسیج دانش‌آموزی استان خبر داد و با تجلیل از تلاش‌های مسئول و همکاران این سازمان تأکید کرد: بسیج دانش‌آموزی آذربایجان غربی در کشور جایگاه ویژه‌ای دارد.

فرمانده سپاه شهدای استان افزود: حضور فعال دانش‌آموزان در برنامه‌های گسترده‌ای همچون جهاد تبیین و طرح‌های امیدآفرینی نشان‌دهنده نقش‌آفرینی مؤثر این نسل در عرصه‌های مختلف است. 

سردار رجبی با اشاره به استراتژی دشمن در هدف قرار دادن سرمایه‌های فکری جامعه تصریح کرد: دشمن به‌طور مشخص علم و ایمان مردم را هدف قرار داده است اما دانش‌آموزان امروز با بهره‌گیری از فضای امن ایمانی و در عین حال با تجهیز به بال علمی توانسته‌اند دو بال قدرتمند کشور را برجسته کنند و این رویکرد دقیقاً همان مسیری است که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب قرار دارد.

در ادامه این دیدار جهانگیر اسلام‌پرست مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی آذربایجان غربی نیز هدف اصلی از این حضور را تجدید بیعت با آرمان‌های امام شهید و تجدید میثاق با رهبری برشمرد و گفت: این استان با تقدیم ۷۸۰ شهید دانش‌آموز به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از جایگاه ویژه و رتبه‌ای بی‌نظیر در عرصه ایثار و شهادت برخوردار است. 

وی با تأکید بر آمادگی همیشگی این نهاد برای حضور در عرصه‌های مختلف افزود: بسیجیان دانش‌آموز در تمامی صحنه‌ها آماده ایفای نقش و دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی هستند و هفته بسیج دانش‌آموزی فرصتی مغتنّم برای تقویت روحیه انقلابی و مسئولیت‌پذیری در میان آینده‌سازان کشور به شمار می‌رود.

برچسب ها: بسیج دانش آموزی ، فرمانده سپاه آذربایجان غربی
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