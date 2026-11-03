باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ مشاور رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در نشست شورای راهبری تحول اداری استان یزد با اشاره به بازدید‌های میدانی خود از مجتمع‌های اداری زارچ و مروست، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های موجود برای تسریع در خدمات‌رسانی به مردم تأکید کرد و از تفویض اختیار به استاندار، تسهیل جذب نیرو‌های توانمند در دستگاه‌ها خبر داد.

بسید علی تفرشی مشاور رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در نشست شورای راهبری تحول اداری استان، با اشاره به بازدید‌های روز گذشته خود از روند استقرار دستگاه‌های اجرایی در مجتمع‌های اداری شهرستان‌های تازه‌تأسیس زارچ و مروست و بررسی دغدغه‌های مراجعان تصریح کرد: بخشی از اصلاحات و مطالبات مورد نیاز در مرکز کشور پیگیری خواهد شد، اما تلاش اصلی بر این است که با تفویض اختیار بیشتر به استاندار، فرآیند تصمیم‌گیری و اجرای امور سرعت بیشتری به خود بگیرد.

سید علی تفرشی با تمجید از پیشتازی و موفقیت استان یزد در حوزه‌های بهره‌وری و اجرای طرح مجتمع‌های اداری، ابراز امیدواری کرد که این روند پیشرو، همچنان منشأ خیر، اثربخشی و ارتقای رضایتمندی شهروندان باشد.

خدمات‌رسانی به مردم؛ خط قرمز دولت و فراتر از بوروکراسی ساخت‌وساز

تفرشی با انتقاد شدید از معطل ماندن خدمات‌رسانی به شهروندان به بهانه ساخت ابنیه جدید خاطرنشان کرد: نباید فرآیند‌های ارائه خدمت به مردم را متوقف بر ساخت‌وساز‌های زمان‌بر کرد.

وی با بیان اینکه بهترین و سریع‌ترین اقدام در شرایط فعلی، بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های ساختمانی موجود و استقرار موقت یا دائم دستگاه‌ها در این فضاهاست، افزود: تدابیری اتخاذ خواهد شد تا هر شهرستانی که بخشی از این طرح‌ها را تا پایان سال ۱۴۰۶ تکمیل کند، دستگاه‌های متمرکزی که تکالیف بخشنامه‌ای دارند را با قیمت مناسب‌تری در این مجتمع‌ها مستقر سازد.

مشاور رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، تکریم ارباب‌رجوع و ارائه خدمات باکیفیت‌تر و کم‌هزینه‌تر را از «خطوط قرمز دولت» برشمرد و تأکید کرد: فرمانداری‌ها موظفند سازوکار ارتباطی و ثبت شکایات مردمی را به‌صورت شفاف در محل استقرار ادارات نصب کنند تا هرگونه ناهماهنگی در ارائه خدمات، به‌صورت برخط و مستقیم مورد بازرسی و پیگیری قرار گیرد.

نگاه متوازن به نیروی انسانی و آمادگی برای جذب نیرو‌های بومی

تفرشی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به دغدغه‌های مطرح‌شده پیرامون پست‌های بلاتصدی و کمبود نیروی انسانی در ادارات شهرستانی گفت: حداقل نیروی انسانی پیش‌بینی‌شده در دستورالعمل‌ها، مانعی برای تقویت ساختار شهرستان‌های ویژه نیست.

وی اظهار داشت: نگاه سازمان استخدامی به مقوله نیروی انسانی، دوگانه و متوازن است؛ از یک‌سو بر برگزاری آزمون‌های استخدامی در راستای رعایت عدالت‌محوری تأکید دارد و از سوی دیگر، تأمین نیرو را بر اساس کارایی واقعی دستگاه‌های اجرایی دنبال می‌کند.

وی در پایان از اعلام آمادگی کامل سازمان اداری و استخدامی برای جذب نیرو‌های توانمند خبر داد و یادآور شد: در صورت ارسال توجیه کارشناسی از سوی فرمانداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، مسیر اصلاح چارت سازمانی و جذب نیرو‌های بومی در مرکز با جدیت دنبال و تسهیل خواهد شد تا با همکاری همه‌جانبه استانداری و فرمانداران، دغدغه‌های این حوزه در اسرع وقت مرتفع شود.