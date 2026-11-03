باشگاه خبرنگاران جوان - امروز چهارشنبه طی مراسمی با حضور عباس علی‌آبادی وزیر نیرو، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی، مدیران عامل توانیر و توزیع برق استان، نماینده مردم پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران ارشد استانی، پست فوق‌توزیع ۱۳۲ کیلوولت ایستگاه پمپاژ بادین‌آباد پیرانشهر افتتاح شد.

این پروژه زیرساختی و راهبردی با هدف تأمین برق پایدار و مطمئن برای ایستگاه پمپاژ شبکه تحت فشار بادین‌آباد و پشتیبانی از طرح‌های توسعه‌ای حوزه آب و کشاورزی منطقه طراحی و اجرا شده است.

با بهره‌برداری از این طرح، ضمن فراهم‌سازی بستر لازم برای کارکرد مطمئن تأسیسات پمپاژ، ظرفیت خدمات‌رسانی و رونق اقتصادی در بخش کشاورزی پیرانشهر به‌طور چشمگیری ارتقا می‌یابد.