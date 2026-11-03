باشگاه خبرنگاران جوان - حبیب جهانساز با اشاره به برداشت برگ سبز چای از اردیبهشت تا پایان مهرماه امسال اظهار کرد: در این مدت در قالب چهار چین بهار، تابستان (۲ چین) و پائیز افزون بر ۱۲۳ هزار و ۸۴۰ تن برگ سبز چای شامل ۴۳ درصد درجه یک و ۵۷ درصد درجه ۲ از چایکاران گیلان و مازندران خریداری شد.

وی با بیان اینکه برداشت برگ سبز چای امسال نسبت به پارسال ۲۷ درصد افزایش یافته‌است، بیان کرد: شرایط آب و هوایی مناسب، افزایش و متناسب‌سازی قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای و توجه چایکاران به بهزراعی از جمله دلایل این افزایش تولید است.

جهانساز در خصوص افزایش خرید تضمینی برگ سبز جای در سال جاری افزود: هر کیلو برگ سبز چای درجه یک، ۴۲ هزار تومان با افزایش ۷۱.۵ درصد و درجه ۲ نیز ۳۰ هزار تومان با افزایش ۶۶.۷ درصد نسبت پارسال از چایکاران کشور خریداری شد و سهم کارخانجات از بابت پرداخت بهای برگ سبز چای خریداری شده مانند پارسال ۷۵ درصد و سهم دولت ۲۵ درصد است.

وی اظهار کرد: همچنین از مجموع چای خریداری شده از چایکاران استان‌های گیلان و مازندران در سال جاری، تاکنون نزدیک ۲۸ هزار تن چای خشک به دست آمده‌است.

بر اساس آخرین آمار در استان‌های گیلان و مازندران بیش از ۵۵ هزار چایکار فعالیت دارند و وسعت باغ‌های چای این ۲ استان حدود ۲۵ هزار هکتار است؛ گیلان از شالیزار تا سفره پشتوانه‌ای برای امنیت غذایی کشور است؛ این استان بزرگترین تولیدکننده ارقام بومی و با کیفیت برنج در کشور به شمار می‌آید و داری ۲۳۸ هزار هکتار زمین شالیزاری است و شهرستان‌های رشت و صومعه‌سرا نیز بیشترین سهم را از مساحت زمین‌های شالیکاری استان در اختیار دارند.

گیلان با برخورداری از خاک حاصلخیز، منابع آبی مناسب و تنوع کم‌نظیر محصولات کشاورزی از برنج و چای تا زیتون، بادام زمینی، مرکبات و آبزیان یکی از مهمترین قطب‌های تولید موادغذایی کشور به شمار می‌رود و نقش بسزایی در تامین امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند.

بیش از ۲۹ درصد اشتغال گیلان در حوزه کشاورزی است، حدود ۳.۶ میلیون تن محصولات زراعی، باغی، دامی، شیلاتی و جنگل و مرتع در استان تولید می‌شود؛ کشاورزی این استان ظرفیت ارزشمند برای خودکفایی غذایی کشورست و با در اختیار داشتن بیش از ۴۲۰ هزار هکتار زمین کشاورزی حاصلخیز در تولید ۲۰ محصول حائز رتبه در کشور و در تعدادی دیگر از محصولات کشاورزی در جایگاه نخست و دوم قرار دارد.