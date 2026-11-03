رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: نیروها با وجود حملات دشمن، اجازه ناامنی در کشور ندادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کشور امروز در مراسم تکریم و معارفه رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان البرز با اشاره به جایگاه نیرو‌های مسلح در تأمین امنیت کشور گفت: نیرو‌های مسلح از ارکان اصلی امنیت جامعه هستند و وظیفه سازمان قضایی نیرو‌های مسلح نیز صیانت از این مجموعه و حمایت از نیرو‌هایی است که امنیت و آرامش را برای مردم فراهم می‌کنند.

وی با اشاره به جایگاه مردم در دفاع از نظام جمهوری اسلامی مطرح کرد: امام خمینی (ره) درباره بصیرت و جایگاه امت اسلامی مطالبی را بیان کرده‌اند و رهبر شهید انقلاب نیز پیش از شهادت خود تأکید داشتند که در صورت وقوع حادثه برای کشور، مردم برای دفاع از نظام به میدان خواهند آمد. امروز نیز شاهد حضور و همراهی مردم و تبعیت آنان از رهبری هستیم؛ مردمی که در شرایط دشوار، با وحدت و انسجام از کشور و نظام دفاع می‌کنند.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کشور با اشاره به انتخاب رهبر انقلاب از سوی مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: همان‌گونه که در واقعه غدیر پیامبر اکرم (ص) در برابر جمعیتی گسترده، امیرالمؤمنین (ع) را به‌عنوان جانشین معرفی کردند، موضوع ولایت و رهبری در جامعه اسلامی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و مردم نیز در مقاطع مختلف، پایبندی خود را به این موضوع نشان داده‌اند. مدیریت در البرز به دلیل ویژگی‌های خاص این استان کار دشواری است.

پورخاقان گفت: البرز از یک سو استانی صنعتی و دارای ظرفیت‌های گسترده اقتصادی است و از سوی دیگر، اقوام و فرهنگ‌های مختلفی از سراسر کشور در آن سکونت دارند. وجود تفاوت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، مدیریت این استان را با پیچیدگی‌هایی همراه می‌کند و کسب جایگاه برتر کشوری در چنین شرایطی، نشان‌دهنده تلاش و توان مدیریتی است. شاید در سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله آن‌گونه که باید به نقش نیرو‌های مسلح در حفظ امنیت کشور توجه نمی‌شد.

وی اضافه کرد:، اما حوادث اخیر نشان داد که این نیرو‌ها چه جایگاه ارزشمندی در تأمین امنیت و ایجاد آرامش در جامعه دارند. نیرو‌های مسلح، دژ‌های مستحکم و پناهگاه‌های مردم هستند و وظیفه دارند از شهروندان، تمامیت و سلامت جامعه و امنیت کشور صیانت کنند. دشمن به‌خوبی می‌دانست که برای ضربه زدن به کشور باید نیرو‌های مسلح را هدف قرار دهد. در نخستین حملات، شماری از فرماندهان ارشد نظامی و دانشمندان هسته‌ای کشور به شهادت رسیدند.

نیرو‌های مسلح زیر باران و برف هم پای کار ماندند

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کشور با بیان اینکه دشمن می‌دانست نیرو‌های مسلح و دانشمندان کشور در کنار یکدیگر، ظرفیت دفاعی و علمی جمهوری اسلامی ایران را شکل می‌دهند، خاطرنشان کرد: در جریان جنگ ۴۰ روزه نیز پایگاه‌ها و مقر‌های نیرو‌های نظامی و انتظامی در شهر‌های مختلف از جمله کلانتری‌ها، مقر‌های سپاه، فرماندهی انتظامی و مراکز اطلاعاتی مورد حمله قرار گرفتند.

پورخاقان با اشاره به اینکه هدف دشمن از این حملات، از بین بردن انسجام نیرو‌های مسلح، قطع ارتباط میان بخش‌های مختلف و جلوگیری از مدیریت میدان بود، ضمن قدردانی از ایستادگی نیرو‌های نظامی و انتظامی در شرایط دشوار گفت: با وجود حملات به برخی مقر‌ها و صدور دستور تخلیه تعدادی از مراکز، نیرو‌ها در شرایط سخت و حتی در سرمای زمستان، زیر بارش برف و باران و در خودرو‌ها یا محل‌های موقت مستقر شدند و اجازه ندادند در کشور هرج‌ومرج و ناامنی ایجاد شود.

وی با اشاره به توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران در برابر حملات دشمن اظهار کرد: ایستادگی کشور در برابر قدرت‌های بزرگ نظامی، با وجود سال‌ها تحریم و محدودیت، موضوعی است که ابعاد آن در آینده باید از سوی تاریخ‌نگاران و صاحب‌نظران نظامی بررسی شود. عملیات‌های انجام‌شده علیه مواضع دشمن و پایگاه‌های نظامی آن، از جمله اقدام خلبانان ایرانی در حمله به یکی از پایگاه‌های مهم آمریکا در منطقه، از جمله رویداد‌هایی است که باید موردتوجه قرار گیرد.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح با اشاره به گفت‌وگوی خود با یکی از خلبانان شرکت‌کننده در این عملیات بیان کرد: این خلبان با وجود آگاهی از خطر‌های مأموریت و احتمال بازنگشتن، به دلیل شهادت رهبر انقلاب و اعضای خانواده ایشان و همچنین شهادت کودکان مدرسه میناب، برای دفاع از کشور وارد میدان شد. این روحیه نشان‌دهنده اعتقاد، تعهد و انگیزه نیرو‌های مسلح برای دفاع از مردم و کشور است.

وی مطرح کرد: نیرو‌های مسلح با تکیه بر ایمان، اعتقاد و توکل بر خداوند در میدان حضور یافتند و حتی شماری از بازنشستگان نیروی دریایی نیز در نخستین روز‌های جنگ برای اعلام آمادگی و خدمت داوطلبانه به مراکز فرماندهی مراجعه کردند. این ظرفیت و روحیه ایثارگری باید مورد قدردانی قرار گیرد. مأموریت سازمان قضایی نیرو‌های مسلح صیانت از نیرو‌هایی است که امنیت جامعه و کشور را تأمین می‌کنند.

سازمان قضایی باید پیش از وقوع جرم وارد عمل شود

پورخاقان افزود: این نیرو‌ها شرایطی را فراهم می‌آورند تا مهندس در محل کار خود، کشاورز در زمین کشاورزی، قاضی در دادگاه، پزشک در بیمارستان، معلم در کلاس درس و استاد در دانشگاه بتوانند با آرامش به وظایف خود عمل کنند. در مقاطعی که مردم احساس می‌کردند امنیت آسمان کشور با تهدید مواجه است، نگرانی و اضطراب در جامعه افزایش می‌یافت، اما نیرو‌های مسلح با انجام مأموریت‌های خود، اجازه ندادند ناامنی، غارت و هرج‌ومرج در کشور شکل بگیرد.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم باید در اولویت مأموریت‌های این سازمان قرار گیرد، تصریح کرد: اگر مسئول سازمان قضایی نیرو‌های مسلح تنها به ارائه آمار مجازات و محکومیت نیرو‌های نظامی و انتظامی افتخار کند، به وظیفه اصلی خود عمل نکرده است. هنر این مجموعه آن است که با برگزاری کلاس‌ها، ارائه آموزش‌های مستمر و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه، از وقوع جرم در میان نیرو‌های مسلح جلوگیری کند.

وی با تأکید بر ضرورت تداوم آموزش‌های حقوقی و قانونی برای کارکنان نیرو‌های مسلح افزود: آگاهی از قانون و تکرار آموزش‌ها برای همه افراد، حتی قضات، ضروری است، زیرا ممکن است افراد به دلیل نداشتن آگاهی کافی یا دور بودن از برخی موضوعات قانونی، مرتکب تخلف شوند. ممکن است سربازی که از استانی دور به محل خدمت خود در کرج آمده، برای دریافت مرخصی ساعتی اقدام کند، اما به دلیل تأخیر در بازگشت و نگرانی از برخورد انضباطی، ساعت درج‌شده در برگه مرخصی را تغییر دهد.

پورخاقان با بیان اینکه در چنین شرایطی، اقدامی که ممکن است از سوی سرباز صرفاً برای توجیه تأخیر انجام شده باشد، می‌تواند مصداق جعل در سند رسمی تلقی شود و مجازات حبس در پی داشته باشد، گفت: ممکن است فرد از آثار قانونی چنین اقدامی آگاهی نداشته و هدفش صرفاً جلوگیری از اضافه‌خدمت یا برخورد انضباطی باشد؛ ازاین‌رو، سازمان قضایی باید با حضور در میان نیروها، برگزاری کلاس‌های آموزشی و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه، زمینه آگاهی آنان را فراهم کند.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کشور ضمن قدردانی از اقدامات رئیس پیشین سازمان بیان کرد: وی در دوران مسئولیت خود تلاش‌های ارزشمندی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم انجام داد. با وجود اینکه رسیدگی به جرائم خاص نظامی و انتظامی نیرو‌های مسلح بر اساس قانون اساسی در صلاحیت سازمان قضایی نیرو‌های مسلح قرار دارد، در برخی موارد به‌ویژه جرائمی که افراد در مقام ضابط مرتکب می‌شوند، ممکن است اختلاف در صلاحیت میان مراجع قضایی ایجاد شود.

آمار جرائم نیرو‌های مسلح پایین است

وی تصریح کرد: مشخص نبودن مرز میان اقدامات افراد در مقام ضابط و خارج از این جایگاه می‌تواند موجب بروز اختلاف در صلاحیت و ارسال پرونده‌ها به دیوان عالی کشور برای تعیین مرجع رسیدگی شود؛ موضوعی که روند رسیدگی را طولانی می‌کند. ازاین‌رو، تعامل میان دادگستری کل استان و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح باید ادامه یابد تا این مسائل به‌درستی مدیریت شود. در کنار برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم، باید در صورت ارتکاب جرم نیز برخورد قانونی و قاطع انجام شود.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کشور عنوان کرد: البته میان جرائم عمدی و موارد ناشی از سهل‌انگاری باید تفاوت قائل شد، زیرا بی‌احتیاطی در انجام وظایف نیرو‌های مسلح به‌ویژه در موارد مرتبط با سلاح و مهمات، می‌تواند پیامد‌های جبران‌ناپذیری برای مردم و امنیت کشور داشته باشد. اگر فردی در نیرو‌های مسلح مرتکب جرم عمدی شود، باید با او برخورد قاطع صورت گیرد، زیرا نیرو‌های مسلح وظیفه حفاظت از امنیت جامعه را بر عهده دارند.

پورخاقان با اشاره به اینکه ارتکاب جرم از سوی افرادی که در این مجموعه‌ها حضور دارند، می‌تواند به اعتماد عمومی آسیب بزند، افزود: در مواردی نیز ممکن است فردی با سوءاستفاده از لباس و عنوان نیرو‌های مسلح مرتکب جرم شود که در این شرایط نیز باید با او برخورد قانونی صورت گیرد. بی‌توجهی به سلاح، مهمات و تجهیزات نظامی می‌تواند پیامد‌های جدی برای امنیت کشور داشته باشد، بنابراین نباید نسبت به آن سهل‌انگاری شود.

وی با تأکید بر اینکه آمار جرائم در میان نیرو‌های نظامی و انتظامی پایین است، اظهار کرد: با وجود تلاش‌ها و خدمات ارزشمند نیرو‌های مسلح، اگر جرمی از سوی هر یک از کارکنان این مجموعه‌ها رخ دهد، باید با آن برخورد شود و سفارش‌ها و واسطه‌گری‌ها نباید بر تصمیم قضایی تأثیر بگذارد. ارتباط مستمر با فرماندهان نظامی و انتظامی، حضور در یگان‌ها، بررسی وضعیت نیرو‌ها و توجه به مسائل و مشکلات آنان باید در دستور کار قرار گیرد.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کشور گفت: انجام مسئولیت‌ها با نیت خدمت به خداوند باید همواره موردتوجه مدیران باشد. امروز نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در اوج اقتدار قرار دارند و پیشرفت‌های نظامی، حضور مردم در میدان و تلاش نیرو‌های نظامی و انتظامی موجب شده دشمن برای حمله به کشور با موانع جدی مواجه باشد. نباید از تهدید‌ها هراس داشت و باید با توکل بر خداوند و حفظ آمادگی، مسیر دفاع از کشور و دستیابی به پیروزی را ادامه داد.