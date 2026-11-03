باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - حمید بورد، سرپرست وزارت نفت، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین سوخت نیروگاه‌ها گفت: تاکنون ۳ میلیارد لیتر سوخت ذخیره نیروگاهی تأمین و در نقاط مختلف کشور توزیع شده است تا نیروگاه‌ها در تأمین سوخت با مشکلات کمتری مواجه شوند.

وی با اشاره به برنامه دولت برای مدیریت مصرف بنزین و گازوئیل افزود: امیدواریم با اجرای برنامه‌های دولت در حوزه سوخت و همراهی مردم، صرفه‌جویی مناسبی در مصرف بنزین و گازوئیل محقق شود تا بتوانیم تولید داخل را به سطحی برسانیم که نیاز کشور تأمین و وابستگی به واردات کاهش یابد.

سرپرست وزارت نفت با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف گاز در کشور خطاب به مردم اظهار کرد: انتظار داریم در حوزه مصرف گاز نیز صرفه‌جویی مناسبی صورت گیرد و مردم با پیوستن به پویش «۱۸ تا ۲۰ درجه»، در مدیریت مصرف انرژی مشارکت کنند.

بورد با اشاره به طراحی بسترهای تشویقی برای مشارکت مردم در طرح‌های صرفه‌جویی انرژی تصریح کرد: پلتفرم‌های مناسبی تعریف شده است تا مردم بتوانند با شرکت‌های کارور فعال در حوزه صرفه‌جویی انرژی و صدور گواهی صرفه‌جویی همکاری بیشتری داشته باشند و از مزایا و مشوق‌های پیش‌بینی‌شده در این زمینه بهره‌مند شوند.

وی ابراز امیدواری کرد با مشارکت مردم و اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف، کشور بتواند سال جاری را با شرایط مطلوب‌تری در حوزه تأمین و مصرف انرژی پشت سر بگذارد.