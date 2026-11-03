باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، در این نشست که هم‌زمان با هفته پدافند غیرعامل برگزار شد، موضوعاتی از جمله تبیین دستورالعمل شهید سلامی با محوریت تهدیدات شیمیایی، پرتوی و هسته‌ای (CBRNE)، تشریح اقدامات پدافند غیرعامل کلان‌شهرها، بررسی اقدامات کمیته پدافند غیرعامل شهرداری تهران در چارچوب طرح عملیاتی آمادگی و پاسخ به تهدیدات هسته‌ای و پرتوی و همچنین پیش‌نویس توافق‌نامه برنامه‌های پدافند غیرعامل شهرداری تهران برای سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سردار عبدالرحمن کشوری، جانشین رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، در این نشست با اشاره به شرایط پیچیده تهدیدات و ضرورت آمادگی مستمر دستگاه‌ها اظهار کرد: تجربه جنگ‌های اخیر نشان داده است که مرز میان جنگ و صلح و همچنین حوزه‌های دیپلماسی و امنیت دستخوش تغییر شده و کشورها باید برای مواجهه با طیف متنوعی از تهدیدات، آمادگی همه‌جانبه داشته باشند.

وی با اشاره به اهمیت اقدامات پیشگیرانه و برنامه‌ریزی در حوزه پدافند غیرعامل، تداوم خدمات ضروری، کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌های حیاتی، پراکنده‌سازی و کوچک‌سازی، کاهش وابستگی متقابل زیرساخت‌ها، تدوین برنامه‌های تداوم کارکرد و برگزاری رزمایش‌ها و تمرین‌های تخصصی را از جمله محورهای مهم ارتقای آمادگی کشور برشمرد.

جانشین رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور همچنین با تأکید بر نقش آموزش و مشارکت عمومی در افزایش تاب‌آوری اجتماعی، حضور و مشارکت مدیریت شهری تهران در توسعه رویکرد مردم‌محور پدافند غیرعامل را اقدامی مؤثر دانست و بر ضرورت تقویت هماهنگی میان دستگاه‌ها، حفظ حیات شهروندان، کاهش تلفات احتمالی و جلوگیری از اختلال در شریان‌های حیاتی شهر تأکید کرد.

کشوری با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی برای مدیریت بحران‌های شهری، تدوین برنامه‌های عملیاتی، تقویت زنجیره فرماندهی و تداوم خدمات پایدار را از الزامات آمادگی مدیریت شهری دانست و بر ضرورت تنظیم و پیگیری برنامه‌های سالانه دستگاه‌ها در چارچوب توافق‌نامه‌های پدافند غیرعامل تأکید کرد.

در ادامه، علی نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، با تبریک هفته پدافند غیرعامل، بر اهمیت ارتقای آمادگی همه‌جانبه دستگاه‌ها و مدیریت شهری در برابر تهدیدات پیش‌رو تأکید کرد.

وی با بیان اینکه اثربخشی پدافند غیرعامل در پیشگیری از وقوع حوادث و کاهش پیامدهای آن نمایان می‌شود، اظهار داشت: اقدامات این حوزه به دلیل ماهیت پیشگیرانه خود کمتر در معرض توجه عمومی قرار می‌گیرند، اما هرگونه غفلت در این زمینه می‌تواند خسارات سنگینی به کشور تحمیل کند.

نصیری همچنین بر ضرورت به‌روزرسانی و پیچیده‌تر شدن برنامه‌های آمادگی متناسب با تهدیدات نوظهور تأکید کرد و نقش برنامه‌ریزی دقیق، اقدامات پیش‌دستانه و همکاری بین‌بخشی را در افزایش ایمنی و تاب‌آوری شهر تهران حائز اهمیت دانست.

در این جلسه، حاضران ضمن بررسی محورهای تخصصی دستور کار، بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، تقویت زیرساخت‌های حیاتی، توسعه برنامه‌های آمادگی و پاسخ و استمرار اقدامات پیشگیرانه با هدف ارتقای پایداری و تاب‌آوری کلان‌شهر تهران تأکید کردند.