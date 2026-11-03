باشگاه خبرنگاران جوان_مجید یزدان‌دوست، مدیر آزمایشگاه مطالعات لرزه‌ای دانشگاه قم، با تشریح مشخصات فنی این دستگاه گفت: این میز لرزه در ابعاد ۲ در ۳ متر ساخته شده و قابلیت استقرار و آزمایش مدل‌هایی تا وزن ۲۰ تن را دارد. همچنین امکان اعمال نیروی لرزه‌ای تا ۱۰ تن با فرکانس ۳۰ هرتز برای شبیه‌سازی شرایط زلزله در این دستگاه فراهم است.

وی با اشاره به کاربرد‌های این تجهیز در مهندسی زلزله افزود: بررسی رفتار سازه‌ها در برابر نیرو‌های لرزه‌ای، شناسایی نقاط ضعف و قوت ساختمان‌ها و کمک به تدوین آیین‌نامه‌های بهسازی لرزه‌ای از مهم‌ترین اهداف راه‌اندازی این میز لرزه است.

یزدان‌دوست با تشریح فرآیند انجام آزمایش‌ها اظهار کرد: پس از مدل‌سازی سازه و نصب آن روی میز، نیرو‌های متناسب با زلزله طرح به سازه اعمال می‌شود و پاسخ آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج این آزمایش‌ها می‌تواند مبنایی برای ارائه راهکار‌های اصلاحی و ارتقای ایمنی سازه‌ها باشد.

مدیر آزمایشگاه مطالعات لرزه‌ای دانشگاه قم با بیان اینکه طراحی و ساخت این دستگاه از سال ۱۴۰۴ آغاز شده است، گفت: این طرح طی حدود یک سال و با اتکا به توان علمی پژوهشگران و ظرفیت‌های داخلی به مرحله بهره‌برداری رسید.

وی افزود: با راه‌اندازی این زیرساخت، امکان استفاده پژوهشگران و محققان سراسر کشور و همچنین کشور‌های همسایه از ظرفیت آزمایشگاهی دانشگاه قم فراهم شده است.

استاندار قم نیز در این مراسم با اشاره به قرار گرفتن ایران در شمار مناطق زلزله‌خیز جهان، توسعه زیرساخت‌های پژوهشی در حوزه زلزله را ضروری دانست و گفت: این ظرفیت‌ها علاوه بر توسعه مطالعات علمی، می‌توانند در برنامه‌ریزی برای توسعه مناطق و کاهش خسارت‌ها و آسیب‌های ناشی از زلزله مؤثر باشند.

حجت‌الاسلام شریفی، رئیس دانشگاه قم، نیز با اشاره به ظرفیت‌های پژوهشی این دانشگاه اظهار کرد: در حال حاضر ۴۰ آزمایشگاه پژوهشی و تحقیقاتی و ۶۲ آزمایشگاه آموزشی در حوزه‌های مختلف علمی، از جمله علوم پایه و فنی و مهندسی، در دانشگاه قم فعالیت می‌کنند.

وی افزود: وجود این مجموعه آزمایشگاهی، بستر مناسبی برای انجام پژوهش‌های تخصصی و گسترش فعالیت‌های علمی دانشجویان و استادان فراهم کرده است.